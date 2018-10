Los afectados denuncian la "expulsión" del centro de las familias modestas

Decenas de personas reunidas en la plataforma de afectados por Madrid Central se han concentrado hoy en el Palacio de Cibeles para denunciar que las familias y sectores económicos más modestos serán "expulsados" del Centro con la entrada en vigor del plan para restringir el tráfico y la contaminación.

Con un cartel en el que se leía "Madrid Central, así no!!", los afectados se han concentrado bajo la sede del Ayuntamiento de Madrid desde las 9.00 horas, mientras la Junta de Gobierno se reunía para aprobar el decreto de creación del área de 480 hectáreas por la que, salvo excepciones, se impedirá el paso a los no residentes que no lleven coches ecológicos.

La plataforma, formada por unas 70 organizaciones, se queja de la falta de diálogo por parte del Ejecutivo de Manuela Carmena (Ahora Madrid), a quien acusa de traicionar "las expectativas puestas en el proceso de diálogo" y de realizar "concesiones simbólicas y atropelladas" como el permiso de acceso a los padres con niños escolarizados en el Centro.

Pascual Medel, portavoz de esta entidad, ha dicho a los periodistas no entender por qué el Ayuntamiento de Madrid ha cambiado el sistema de las APR -áreas de prioridad residencial, actualmente cuatro en el Centro- que "funcionaba perfectamente" y en el que los comerciantes tenían 20 pases para invitados como seguirán teniendo los residentes de más de 16 años.

Y avisa de que las restricciones generarán "100.000 problemas" a los comerciantes sobre todo por la medida que restringe el paso al área a las furgonetas más contaminantes a partir de 2020. "Está muy bien decir que vamos a renovar la flota. Sí, pero... ¿Quién lo paga? ¿Con qué ayudas?", se ha preguntado Pascual Medel ante la prensa.

"Las cosas hay que hacerlas con racionalidad", ha reclamado el portavoz de la plataforma al Gobierno de Manuela Carmena.

Desde esta agrupación de vecinos y comerciantes dicen estar de acuerdo con que Madrid Central es una necesidad pero quieren que sea "coherente, razonable y en tiempo", y advierten de que este cambio para promover la movilidad sostenible es "un nuevo rodillo de Ahora Madrid que perjudica a las clases populares".

También el director general de la asociación de empresas de transporte de Madrid CTM, Jorge Somoza, ha dicho sentirse decepcionado por un Gobierno municipal que "propuso un diálogo que no se ha producido" cuando los transportistas pidieron flexibilizar las medidas y una aplicación paulatina de las restricciones.

"El perjuicio económico que se genera al sector del transporte es de más de 1.300 millones de euros", ha sostenido Jorge Somoza.

Los portavoces de los grupos municipales de PP y Ciudadanos, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, respectivamente, han acudido a esta protesta para mostrar su apoyo a los afectados.