Afganos de la universidad de Roma: necesitamos ayuda para salvar nuestras vidas

Roma, 30 ago (EFE).- Los cerca de doscientos estudiantes afganos matriculados para este curso en la universidad de La Sapienza de Roma y que se quedaron a las puertas del aeropuerto de Kabul y no pudieron ser evacuados piden "ayuda urgente" para salvar sus vidas, en dos cartas que publica hoy la prensa italiana.

"Pedimos al gobierno italiano y a la comunidad internacional que colaboren con nosotros, los estudiantes de Afganistán. Somos un grupo social vulnerable en este país golpeado y necesitamos ayuda urgente para salvar nuestras vidas de esta situación de peligro inmediato. Necesitamos esperanza para continuar con la vida", se lee en dos cartas escritas por algunos de los estudiantes afganos matriculados en La Sapienza atrapados en Kabul y que se publicó hoy en algunos medios italianos.

En las misivas los estudiantes describen el terror que padecen y piden ayuda. "Ayer leí la noticia de que los talibanes tomarán el control del aeropuerto a finales de este mes. Tengo un nudo en la garganta que me asfixia. Me preguntaba si habrá alguien que pueda leer estas líneas de mi corazón roto y ayudarnos a salir de esta ciudad enferma antes de que nos entierren con todos nuestros sueños".

Otra estudiante cuenta su intento de fuga en el aeropuerto: "Me encontré cara a cara con los talibanes y pasé su puesto de control. Me golpearon en la espalda con una tubería. pero resistí, me arrastré cerca de la entrada del aeropuerto, pero sucedió algo que sacudió mi alma. Una explosión. Se hizo de noche por todas partes, todos huyeron".

“Las chicas han sido divididas en grupos y confiadas a varias familias para evitar ser identificadas. En este momento están protegidas, pero hay que correr. Hay una colaboración muy intensa entre los tres ministerios involucrados y la Universidad Sapienza. Predecir el futuro es difícil, pero realmente estamos haciendo todo”, lo posible, explicó la ministra de Universidad e Investigación italiana, Cristina Messa, en una entrevista en el canal "SkyTG24".

Los estudiantes afganos, entre ellos 81 mujeres, que habían sido admitidos para iniciar el curso en septiembre en la Universidad La Sapienza de Roma se encontraban en las listas para ser evacuados tras la llegada al poder de los talibanes, pero con el fin del puente aéreo italiano el pasado viernes se quedaron en Kabul.

La ministra explicó que se ha pasado "a una fase dos en la que habrá una mesa interministerial, para seguir monitoreando la situación, pero como se puede imaginar todo se vuelve más difícil".

"Las listas de nombres quedan solo en manos de nosotros, no deben llegar a las fuerzas que están ocupando el país, todavía será posible con algunos vuelos, y estamos trabajando con Francia e Inglaterra, de lo contrario por tierra. Defensa y Exteriores están trabajando para ello", garantizó la ministra.

Los admitidos en el ateneo romano deberían haber seguido el curso de "Humanidades globales" en el departamento de Estudios Orientales, una idea que nació para "garantizar "una universidad inclusiva y abierta a todos, que brinde a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo la oportunidad de integrarse", explican los organizadores.

El último vuelo italiano con el resto de personal diplomático y militar que se había quedado en Kabul llegó este sábado a Roma. Ese puente aéreo ha trasladado a 5.100 afganos. EFE