Aguado (Cs) pide al PSC tener "las cosas claras" si quieren llegar a un pacto con ellos

Tacha de "aberración" la propuesta de indultar a los presos del 1-O

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha reclamado este martes un PSC "con las cosas claras" para poder entenderse con ellos tras las elecciones del 14 de febrero y también ha llamado a evitar que pacte con los independentistas.

En una entrevista de Europa Press, ha erigido a Cs como los únicos que pueden forzar "un gobierno de centro y moderado, y para ello se necesita un PSC que no se vaya con los independentistas".

"Y para que no se vaya con los independentistas necesitamos que no sumen, porque si no lo harán. No tardarán ni 48 horas, como tardaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en ponerse de acuerdo. En 24 horas se sentarán y lo cerrarán, porque este acuerdo está escrito", ha sostenido.

Según Aguado, el único Govern que puede acabar con el proceso independentista es uno que encabece Cs "y en el que PSC muestre su apoyo y forme parte de él".

Al preguntársele si ve posible que Cs entre en un Ejecutivo catalán que encabecen los socialistas, Aguado cree que deberían dejar claro "qué se quiere hacer" en Cataluña en ámbitos como la política lingüística y la lucha contra la corrupción, entre otras cuestiones.

"Si llegamos a un acuerdo con el PSC sobre lo que queremos hacer, ya se hablará del resto", ha apuntado el dirigente de Cs, que también ha alertado del riesgo de que haya un nuevo tripartito en Cataluña, aunque los socialistas y los republicanos lo nieguen.

Así, ha acusado al cabeza de lista socialista, Salvador Illa, de ser el "muñidor de acuerdos como el de la Diputación de Barcelona con formaciones como la de Carles Puigdemont, y en diversos ayuntamientos donde gobiernan con unos separatistas o con los otros".

"¿Alguien duda de que pactarán con ellos? Si tienen un escaño más, pactarán y reeditarán los acuerdos de los Presupuestos Generales del Estado y de la investidura", ha exclamado.

INDULTOS

Aguado ha tachado de "aberración" la posibilidad de conceder indultos a los presos del 1-O, y cree que es un despropósito y una falta de respeto hacia la ciudadanía que se les haya concedido el tercer grado para dar mítines, en sus palabras.

"Han cometido delitos muy importantes y graves, y ahora se están paseando y saliendo de las cárceles para dar mítines, mientras hay comercios y hostelería cerrada", ha criticado.

Para él, es inaceptable que tanto el Govern como el Gobierno central estén más pendientes de indultar a diez delincuentes --en sus palabras-- que de los problemas de los catalanes, y dice que "esta es la foto del 'procés' con privilegios, nepotismo y corrupción".

Sobre la mesa de diálogo entre Cataluña y el Gobierno, Aguado ha dicho que se pueden hablar muchas cuestiones, pero que de lo que se no va a hablar es de "romper la convivencia, romper el Estado de derecho, saltarse la Constitución y de indultos".

EMPRESAS Y FISCALIDAD

Aguado ha asegurado que las empresas se van de Cataluña porque "huyen del infierno fiscal, del separatismo y de la falta de seguridad jurídica", y entiende que se instalen en otras regiones como la Comunidad de Madrid.

"Pero yo no quiero que Madrid crezca a costa de Cataluña, yo quiero crecer juntos, pero entiendo a las empresas", ha añadido, y ha puesto sobre la mesa que si Cataluña quiere copiarlo, él está dispuesto a reunirse el 15 de febrero con el próximo Govern.