Aguado dice que Madrid rebajó el nivel de alerta porque el Gobierno central pidió el repliegue de la UME

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que ha habido "un malentendido interesado" con la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la región.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente madrileño ha indicado que el Gobierno autonómico decidió descender el nivel de alerta de Platercam del nivel 2 al 1 porque el Ejecutivo central "solicitó la retirada y el repliegue de la UME" y porque en 30 horas "ningún ayuntamiento había solicitado formalmente que se quedara".

"Nosotros entendemos que si los ayuntamientos no solicitan esa ayuda es porque no la necesitan, lo cual, humildemente, no comparto porque todavía hay algunos ayuntamientos que necesitan más manos para volver a la normalidad. Pero no es una decisión que nos competa a la Comunidad", ha declarado desde la Real Casa de Correos.

Por otra parte, Aguado ha incidido en que, ante el temporal, la Comunidad de Madrid ha funcionado "de forma excepcional en su coordinación con el Gobierno de España y con los ayuntamientos".