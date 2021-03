Aguado espera que Ayuso pague su irresponsabilidad en las urnas

Madrid, 11 mar (EFE).- El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha opinado este jueves que la convocatoria de elecciones anticipadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "es algo tan irresponsable que merece que se pague en las urnas".

En declaraciones a Antena 3, ha indicado que, el día en el que se iban acordar los presupuestos con Vox, Díaz Ayuso convirtió "una región estable en una región llena de incertidumbre", donde hay en el horizonte una convocatoria de elecciones anticipadas, porque ha decidido "romper unilateralmente" el acuerdo de coalición firmado entre el PP y Ciudadanos.

Ha apuntado que ya en junio del año pasado la presidenta madrileña "amenazó con darle al botón y convocar elecciones anticipadas" porque, a su juicio, el PP pretende gobernar solo, añora las mayorías absolutas y quiere conseguirlo a toda costa.

"No saben gestionar un Gobierno de coalición, especialmente Díaz Ayuso, y, por eso, Murcia le ha venido al pelo para ponerlo como excusa y romper unilateralmente un acuerdo, que yo he confirmado por activa y por pasiva que no se iba a romper y que se iba a mantener", ha recalcado Aguado.

Ha lamentado que la convocatoria anticipada de elecciones cuando se iban a firmar unos presupuestos con ayudas directas a la hostelería por valor de 250 millones de euros y ha estimado que "algo tan irresponsable merece que se pague en las urnas".

El exvicepresidente regional ha censurado "el despropósito jurídico" que ha sembrado Díaz Ayuso, en el que "no sabemos si vamos a mociones de censura propuestas por PSOE y Más Madrid o si vamos a unas elecciones" y que ahora tendrá que resolver el Tribunal Constitucional.

Ha acusado a la presidenta madrileña de "mentir" cuando dice que había una moción de censura en ciernes para desalojarla del Gobierno regional y ha agregado que "la realidad es que nos lleva a 6,5 millones de madrileños a unas elecciones que no nos merecemos".

Ha sostenido que Ciudadanos no tenía por qué callarse "las corruptelas del PP en Murcia" cuando había "una caja B de vacunas para amiguetes y para consejeros a los que no les corresponden y que dejan en segunda fila a los murcianos".

Al ser preguntado si apoyará la moción de censura presentada por el PSOE, ha declarado que "sería imprudente hacer cábalas sobre lo que va a pasar por el guirigay que ha montado la señora Ayuso".

"Vamos a ver qué dicen los tribunales. Vamos a ver si hay elecciones o se van a tramitar las mociones de censura y cuando haya que adoptar una decisión, la tomaremos siempre pensando en el interés general", ha aseverado.

Respecto a la posible desintegración de Ciudadanos, ha dicho que le llama la atención la "obsesión" de tertulianos, periodistas y medios de comunicación de "acabar con el centro político", cuando, en su opinión, tendría que ser "un bien de interés a proteger" porque "el centro político es la garantía de moderación y de estabilidad".

Si hay elecciones el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos saldrá a ganarlas, ha asegurado.