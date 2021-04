Aguado reaparece y carga contra Ayuso: "Madrid ya era libre antes de que reventaras el Gobierno"

Desliza que lo que quería es ser "libre" ella para pactar con Vox y "colonizar Telemadrid"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente cesado Ignacio Aguado ha reaparecido este sábado en un acto de campaña de Cs en la madrileña Plaza del 2 de Mayo desde la que ha cargado contra su exsocia de Gobierno y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por haber descompuesto el Ejecutivo autonómico al convocar elecciones.

"Ahora nos dices que elijamos comunismo o libertad. Madrid ya era libre antes de que reventaras el Gobierno. Otra cosa es que ella quiera ser libre de pactar con Vox, colonizar Telemadrid o ser aforada", ha lanzado Aguado, quien ha apelado a los indecisos para que vayan a votar tras la "irresponsabilidad de pararlo todo" y demostrar en las urnas que "el centro reformista es Ciudadanos".

Aguado ha insistido en una de las ideas centrales de la campaña, que el Gobierno de Madrid funcionaba antes de convocar los comicios. En este punto ha reivindicado la labor de sus cinco consejeros 'naranjas', especialmente del de Economía, Manuel Giménez, que se encontraba en el parque de la plaza con su hijo.

"¿Si teníamos un Gobierno que funcionaba, para qué queremos experimentos? ¿A quién beneficia la crispación?", ha cuestionado el exvicepresidente. Ha deslizado además, que la llegada de Vox al Ejecutivo autonómico podría implicar tener cargos antivacunas, euroescépticos o que "desprecia a los animales y les llaman cosas".

Al hilo, ha aseverado que Madrid vive un "asedio" como que viviese por parte de las tropas napoleónicas en 1808, pero esta vez "por parte de los populistas, radicales y quienes quieren infantilizar la política jugando con el futuro por el puñado de votos que pueden conseguir por crispar".

Por último, ha vuelto a dirigirse a los desencantados por la política y les ha asegurado que no todos los partidos son iguales y les ha explicado que "quedarse el 4 de mayo en casa sería un enorme fallo".

"A los que creen que la política no sirve para nada, hay que dejarles claro que sí. Porque condiciona todos y cada uno de vuestros actos, condiciona si conduces a 120 o 140 kilómetros por hora, si puedes fumar marihuana o no, si estás o no en ERTE o si tienes o no ayudas", ha expuesto Aguado, visiblemente emocionado, mientras los congregados coreaban su nombre y él les ha respondido: "¡Vamos!".