Aguado y Villacís discrepan sobre la asistencia a la manifestación el 8M

Madrid, 24 feb (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que es "legítimo" manifestarse el 8M, si se atiende a las recomendaciones sanitarias y ha indicado que, si se celebra finalmente la marcha, él mismo y miembros de Ciudadanos acudirán, aunque la vicelacaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no irá porque es una "grandísima irresponsabilidad".

Así lo ha manifestado Aguado durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta mañana, en la que ha mostrado su respaldo a la manifestación del 8M siempre y cuando "sea dentro de los cauces legales y siguiendo las pautas que indiquen las autoridades sanitarias".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha recibido y autorizado "algunas" peticiones de organizaciones feministas para manifestarse por el Día Internacional de la Mujer (8M) por ser concentraciones de menos de 500 personas que "mantienen los parámetros exigibles" en la situación sanitaria.

La Consejería de Sanidad, según ha recordado el delegado, desaconseja concentraciones de más de 500 personas.

"Creo que hay que hacer siempre caso a las autoridades sanitarias, también a la hora de celebrar manifestaciones. Siempre que cuenten con la autorización de Sanidad, me parece correcto, adecuado y legítimo, que haya personas que quieran manifestarse", ha aseverado el vicepresidente regional.

Aguado ha sostenido que él, como ya hizo antes de formar parte del Ejecutivo regional, ha acudido a las manifestaciones del 8M y ha asegurado que "lo volverá a hacer", al igual que miembros del Gobierno y del partido Ciudadanos.

Ha recalcado que la igualdad entre hombres y mujeres "no es una causa de ningún partido político, ni patrimonio de nadie", por lo que aunque "algunos pretendan echarles con escupitajos o tirando latas" seguirán acudiendo porque "es de sentido común defender lo común que es una sociedad formada por hombres y mujeres que deben tener en la práctica los mismos derechos y obligaciones".

Sin embargo, Villacís ha criticado duramente la celebración de manifestaciones con menos de 500 personas de cara al 8M porque es una "gran irresponsabilidad" porque "tenemos que ayudar a preservar la salud de los madrileños".

"El 8M es una irresponsabilidad, y lo que no consiguieron las personas que nos acosaron en el 8M lo va a conseguir Franco. De ninguna de las maneras vamos a estar ahí, es una grandísima irresponsabilidad", ha dicho la vicealcaldesa.

Villacís ha apuntado que "nadie entiende" por qué no puede haber reuniones de no convivientes en domicilios o no más de seis comensales en las terrazas de la región "pero sí puede haber 500 personas en una calle, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de protocolo, ningún tipo de seguridad".