Aguado y el consejero madrileño de Sanidad discrepan sobre el inicio de curso

Madrid, 20 ago (EFE).- El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), es contrario a iniciar el curso escolar con una modalidad cien por cien presencial, mientras que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), sí es partidario por el "varapalo económico" que supondría "condenar" a miles de padres y madres a tener que dejar su trabajo para poder cuidar a sus hijos.

El Gobierno regional tiene previsto presentar el martes 25 de agosto el plan de la Comunidad de Madrid para el próximo curso escolar, que estará marcado por el coronavirus, al alza en la región con 1.121 contagios notificados el miércoles, prácticamente el doble respecto al martes.

“En un escenario de crecimiento de casos y con el número de contagiados que tenemos, yo no me plantearía un inicio al cien por cien”, ha afirmado Escudero en una entrevista con la Cadena SER.

Sin embargo, posteriormente Aguado se ha mostrado partidario de que el regreso a las clases sea presencial no solo desde el punto de vista educativo, que, a su juicio, es "prioritario", sino también desde el punto de vista de la conciliación de las familias.

"Llevamos ya trabajando cuatro meses para que la vuelta al colegio sea presencial. De hecho, todo lo que se está haciendo es en esa línea. Creo que tenemos que seguir haciéndolo hasta el último día", ha declarado a los medios en la inauguración de la peatonalización de la Puerta del Sol.

Aguado ha señalado que hay miles de padres preocupados por lo que va a pasar el 4 de septiembre, cuando empieza la Educación Infantil, padres que tienen que ir a trabajar y que no tienen otra alternativa posible que sus hijos vayan al colegio, que no pueden teletrabajar porque su puesto es presencial o que no pueden compatibilizar el teletrabajo con la atención de niños de 4, 5 o 6 años.

"Si no volvemos al colegio de forma presencial, no dejamos a las familias madrileñas otra alternativa y eso no puede suceder", ha añadido.

La Consejería de Sanidad trabaja en el plan para la vuelta a las aulas junto a Educación, que este jueves ha admitido que la situación sanitaria obligará a “reajustar” los cuatro escenarios previstos por el Gobierno madrileño.

Hasta ahora la Comunidad de Madrid ha preparado cuatro escenarios, que van desde la presencialidad total (escenario 1), al confinamiento, incluyendo un escenario, el segundo, semipresencial.

El titular regional de Educación, Enrique Ossorio, ha negado en una entrevista con Antena 3 que haya una falta de planes para el inicio del curso, y ha señalado que los escenarios previstos se reajustan porque la situación epidemiológica no ha sido positiva en verano en toda España.

Según Ossorio, desde el pasado 9 de julio centros y sindicatos tienen las instrucciones de cómo va a ser el inicio de curso con las medidas que trasladó el Gobierno.

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM anunciaron el miércoles la convocatoria de una huelga del profesorado en Madrid en cada una de las etapas educativas primero y a nivel general el próximo 10 de septiembre en protesta por la falta de planes claros frente al coronavirus ante el regreso a las aulas.

El consejero de Educación no cree que salga adelante esta huelga, que ha circunscrito a razones estrictamente “políticas”.