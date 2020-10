Aguirre no comparte el no de Aznar a la moción de Vox: Hay que censurar

Madrid, 6 oct (EFE).- La exdirigente del PP Esperanza Aguirre no comparte la posición del expresidente del Gobierno José María Aznar de votar no a la moción de censura de Vox porque, a su juicio, si le hicieran caso "la inmensa mayoría de los españoles” pensaría que no tienen nada que censurar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Aguirre dice a Ayuso que siga: Es una crack y por eso molesta a la izquierda

Saber más

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho no saber si es mejor votar sí o abstenerse en la votación, pero en una entrevista con TVE ha subrayado que “no hay un Gobierno más censurable en el mundo entero que el de Sánchez”.

“Entre sí y abstención, pues no lo sé, lo que yo no creo es que haya que votar no y que salga Sánchez reforzado”, ha recalcado. Además ha argumentado que el reglamento del Congreso solo permite censurar a ministros y no al presidente.

El PP ha anunciado que rechazará la moción de censura pero no desvela si optará por el no o por la abstención.

Aguirre también ha revelado que el comisario Villarejo la citó en un hotel para decirle que el Gobierno de Mariano Rajoy quería darle un “susto”. “No soy una fan de Rajoy, pero no me lo creo”, ha señalado.

Sobre su imputación en Púnica ha afeado el retraso del caso y que se haya levantado la limitación de los plazos: “Si me abren juicio oral iré con andador o con silla de ruedas”.