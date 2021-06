Aguirre pregunta si se apelaría a magnanimidad, como Sánchez en 'procés, "para el Cachopo ese", que "troceó a su pareja"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha cuestionado si también se apelaría a la magnanimidad --como la que ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los indultos a los líderes del 'procés-- "para el Cachopo ese", que "troceó a su pareja".

¿Y podemos apelar a la magnanimidad para los pobres chavales que hayan robado 5.000 euros o 500.000 y están en la cárcel? ¿O para el asesino que ha troceado a su pareja? El Cachopo ese... Es que no. Los delincuentes delinquen. Estos señores están en la cárcel por haber delinquido y por haber sido condenados por una ley totalmente democrática", ha argumentado Aguirre en la presentación del último libro del economista Daniel Lacalle.

IRÁ A LA MANIFESTACIÓN

La que fuera presidenta de la Comunidad sí ha avanzado que estará en la manifestación de este fin de semana contra los indultos. Lo hace como ya lo hiciera en la conocida como 'foto de Colón'. "Yo consideré un éxito la anterior y creo que soy la única", ha contestado a la prensa.

Ante la ausencia de algunos 'barones' del PP en la protesta de este fin de semana, Aguirre le ha quitado hierro asegurando que todo lo que hagan sus compañeros le "parece bien, y más si son presidentes de Comunidad presididas por el PP, que no han conseguido quitarles Iván Redondo y Pedro Sánchez, a pesar de cómo urdieron las mociones de censura". Pero "se encontraron con Isabel Díaz Ayuso", ha rematado.

Aguirre tiene claro que "lo que no va a servir para desinflamar la situación en Cataluña son los indultos". "Se puede ser independentista, pedir la independencia de Cataluña, de Badalona o del Valle de Arán pero la Constitución tiene las reglas para conseguir la independencia. Lo que no se puede es dar un golpe de Estado y pretender hacerlo por las bravas", ha argumentado.

Esto le ha llevado a recordar cómo el País Vasco elevó al Congreso una propuesta para modificar el Estatuto para ser considerado "como Puerto Rico, un Estado libre asociado". "Lo trajo al Congreso y eso es lo que hay que hacer. Y si tienen mayoría y ganan pues esto es una democracia pero la democracia consiste en respetar las leyes, no puede saltárselas", ha defendido.

"¿Que quieren la independencia? Me parece muy bien pero que sigan los procedimientos legales", ha contestado. Aguirre aún no ha firmado contra los indultos. "Sí, claro que firmaría, pero se me ha pasado la ocasión", ha trasladado a la prensa.