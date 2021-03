Aguirre ve que Ayuso ha optado por dar "voz a los ciudadanos" frente a un "terrible" Gobierno de izquierdas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dado "voz a los ciudadanos" para que decidan "quién quiere que les gobierne" y ha tachado de "terrible" la posibilidad de que Madrid "cayera en manos de la izquierda o la extrema izquierda".

"Los ingleses, que son una democracia consolidada, llaman ir al pueblo al convocar elecciones y que no decidan los despachos quién les gobierna. Ellos tienen que decidir", ha aseverado Aguirre en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha deslizado que el exvicepresidente Ignacio Aguado podría estar "excesivamente preocupado por cómo está su partido", pero que debería estar "deseando" que hablaran los madrileños.

También ha cargado contra Aguado por su opinión de que esta convocatoria y reestructuración paralizará el Ejecutivo autonómico, a lo que Aguirre ha respondido que ella ha visto cambios en "ministerios y consejerías" y que las personas "no son tan importantes" como las "estructuras" de estos.

A continuación, ha defendido que Ayuso ha actuado acorde a la Ley a la hora de convocar elecciones y disolver las Cortes madrileñas ya que en ese momento "no se estaba tramitando una moción de censura" y entiende que sería "fraude de ley" de no aplicarte el dictamen.

Por último, sobre la futura conformación de un Gobierno regional pasadas las elecciones de mayo, ha indicado que la "política hace extraños compañeros de cama" y no se puede predecir si Cs y PP volverán a acordar. "Lo que hoy dice Aguado, igual lo deja de decir. O igual no es Aguado quien lo dice, sino una estructura de partido. ¿Por qué no ponerse de acuerdo si Aguado dice que se llevaba tanto con Ayuso?", ha concluido.