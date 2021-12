Albares defiende ante la OMT la vacunación como la mejor "receta" para la recuperación del turismo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido ante la Organización Mundial del Turismo (OMT) que la mejor "receta" para lograr la recuperación de este sector tan castigado por la pandemia es la vacunación.

En su intervención ante la 115 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT que se celebra en Madrid, ha recordado que el turismo ha sido uno de los sectores económicos más duramente afectados por la pandemia, pero gracias a contar con casi el 90 por ciento de la población objetivo vacunada, "podemos afirmar que en España estamos encarando una recuperación sólida, también en el sector del turismo".

No obstante, no obstante, dada la aparición de la nueva variante ómicron, ha incidido en que la pandemia no se superará hasta que lo haga todo el mundo. "La receta para recuperar la actividad turística es, al fin y al cabo, la misma que para recuperar la normalidad previa a la pandemia: vacunar, vacunar y vacunar", ha puntualizado.

A juicio de Albares, "es natural" que Naciones Unidas se ocupe del turismo internacional por su "enorme" potencial transformador, tanto desde el punto de vista económico como social.

En este sentido, ha defendido ante los presentes que si se toman decisiones coordinadas y sustentadas en criterios científicos y se sigue avanzando en la vacunación a nivel internacional, estaremos "a las puertas de una recuperación rápida y sólida del turismo".

Por otra parte, para alcanzar el objetivo de un turismo más inclusivo y sostenible, (OMT), fuente de empleo y desarrollo, el ministro ha remarcado el "papel esencial" que tiene la OMT y ha ofrecido el compromiso y el apoyo absoluto de España para lograrlo.

Asimismo, ha aprovechado su intervención para recordar que la nueva sede de la OMT en el histórico Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid estará "pronto disponible", con lo que se reafirma el compromiso de España con la ONU como uno de los principios rectores de su política exterior.

España acoge también el Centro Logístico del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Las Palmas de Gran Canaria, el Centro de Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en Valencia y el Centro de Formación UNITAR en Málaga) como uno de los principios rectores de nuestra política exterior.