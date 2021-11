Albares defiende una respuesta "socialdemócrata" ante los retos de Europa frente a "liderazgos populistas y extremistas"

Aboga por encarar de modo firme el problema migratorio, pero también exigir "solidaridad y humanidad" a todos los estados de la UE

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apostado por una salida "socialdemócrata" ante los retos que encara Europa, en contraposición a la solución que ofrecen aquellos países que tienen "un liderazgo populista y extremista". Además, ha incidido en la necesidad de que la UE mire "más hacia el sur", de tal forma que tenga presente "el Magreb, el Mediterráneo y América Latina".

Albares ha participado esta tarde en Bilbao en una mesa de diálogo que, bajo el título 'Un nuevo comienzo con Europa', se ha desarrollado en el marco del IX Congreso que los socialistas vascos celebran durante todo el fin de semana en la capital vízcaína con la presencia de la también ministra Diana Morant y la intervención este domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Junto a Albares, han tomado parte en la mesa redonda la europarlamentaria Eider Gardiazabal y el nuevo secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que toma así el relevo a Idoia Mendia al frente de la formación.

En su intervención el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que se está ante un "nuevo comienzo" tras la pandemia para avanzar en una recuperación que no deje "a nadie atrás". "Vivimos un momento socialdemócrata. Imaginad si Europa se hubiera enfrentado a la crisis con otro tipo de liderazgo", ha advertido.

En este contexto, ha destacado la rápida respuesta a la covid-19 mediante la compra conjunta de vacunas, así como la mutualización de la deuda. Además ha abogado por, a través de los fondos europeos, lograr "una economía más digital y más verde".

Según ha defendido, "ningún país se puede enfrentar solo a los retos" actuales como son "la crisis climática o el flujo migratorio" y ha recordado que la próxima cumbre de la OTAN se celebrará en España, quien presidirá además en 2023 el Consejo de la Unión Europea.

"España apostará por una Europa que protege y se protege", ha indicado, para añadir que es necesaria "una Europa social" que avance también en una unión sanitaria, tras haber descubierto que no se puede "volver a depender de terceros países para medicamentos o materias primas".

Además, ha valorado el papel de España en una Europa que "debe mirar más hacia el sur", de tal forma que tenga presente "el Magreb, el Mediterráneo y América Latina". "A veces Europa tiende la espalda hacia ellos; ahí va a estar España, obligando a Europa a mirar hacia el sur", ha añadido.

No obstante, ha alertado de que también se da "un momento muy polarizado" por la presencia de "los populistas y los extremistas... los que creen que ellos solos van a estar mejor que unidos en Europa".

"Lo que vemos entre Polonia y Bielorrusia indica que a los grandes retos que tenemos no se les puede encarar solos. La solidaridad no es un menú que se coge cuando uno quiere. La solidaridad es reclamarla, pero también es darla a quien la necesita. España se enfrenta con mucha eficacia a los flujos migratorios y es solidaria con quienes sufren acometidas de inmigrantes irregulares", ha afirmado, al tiempo que ha apostado por ofrecer una respuesta "firme", pero "también solidaridad y humanidad", algo a exigir "al resto de los estados de la UE".

De este modo, ha detallado que lo que se debate en estos momentos en la Unión Europea pasa bien por ofrecer una salida socialdemócrata ante los retos o por "la de aquellos países que tienen un liderazgo populistas extremista y de repliegue identitario".

"Europa va de abolir fronteras, de difuminarlas, no de crearlas. La mejor Europa es también diversidad y mezcla de lenguas, lo contrario a la pureza. En estos momentos, no hay otras opción que ir todos juntos... Una Europa cada vez más amplia, diversa, no de pequeñas entidades con repliegues identitarios", ha argumentado.

Por su parte, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha defendido el papel "fundamental" que la Unión Europea desempeña "en nuestras vidas y retos globales".

"¿Qué hubiera sido de nuestra vida durante la pandemia sin el proyecto europeo?", se ha cuestionado, para añadir que "por encima de reduccionismos nacionalistas", Europa es el mejor espacio para afrontar los retos globales.

CONTRA "LOS HOMBRES DE NEGRO"

A su juicio, una salida de la crisis "en clave socialdemócrata" sería imposible "fuera de Europa" y ha apostado así por una salida "unida e igualitaria" de la misma. "Nos oponemos a la Europa de los recortes, de los hombres de negro", ha añadido.

Asimismo, ha remarcado que España está en la "vanguardia del proyecto europeo" y ha incidido en que "la prioridad no son las identidades sino las personas". "Los movimientos independentistas hacen imposible que el proyecto europeo sea fuerte, estable y creíble ante los retos", ha argumentado.

Por último, la europarlamentaria Eider Gardiazabal ha sostenido que "nadie sería capaz de imaginar" lo que sería hoy Euskadi o España sin un "proyecto fuerte" como el europeo, que ha apostado por la compra conjunta de vacunas y una salida de la crisis "socialdemócrata".

"No queríamos volver a la austeridad, pero no fue fácil sacar adelante un plan de recuperación con fondos europeos frente a los gobiernos que querían la austeridad", ha defendido, para poner en valor la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en esta materia.

A su juicio, el plan de recuperación supone un cambio de "óptica" de la Unión Europea, así como la "ruptura de tabúes" con la generación de deuda europea.

Por otro lado, ha alertado de las "olas de populismo" y ha abogado por "congelar los fondos europeos a los países que no aceptan las reglas de juego".

"En Europa se está voluntariamente, pero hay que acatar una serie de reglas. El desafío que suponen Polonía y Hungria no es aceptable... tenemos que exigir que respeten el ordenamiento jurídico y el presupuesto es una herramienta fundamental para hacer cumplir las leyes", ha zanjado.