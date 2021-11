Albares, sobre los españoles en países africanos: "No tengo noticia de que ninguno de ellos sea positivo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado, sobre los españoles que se encuentran en países africanos donde ha proliferado la variante ómicron, que no tiene "noticia de que ninguno de ellos sea positivo".

"No tengo información al respecto en ese sentido", ha añadido el ministro en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si se ha detectado algún caso positivo de la variante B.1.1.529 en españoles que se encuentran en países del continente africano.

El titular de Exteriores ha explicado que desde ayer se ha puesto en marcha un "mapeo" para "saber dónde están los españoles en los países de África austral cuyos vuelos están siendo afectados hacia Europa".

"En países como Sudáfrica donde hay compañías aéreas europeas que siguen aceptando pasajeros del espacio Schengen para volver a Europa, les estamos ayudando a transferirles a esos vuelos cuando no tenían billetes para esos vuelos", ha detallado.

Por el contrario, en los países en los que no hay vuelos hacia Europa, el ministro ha asegurado que van a fletar un avión para repatriar a los españoles que se encuentren allí. "El mensaje es muy claro, ningún español se va a quedar varado en ningún país del mundo donde se vea afectado por esa suspensión de vuelos. Donde sea imposible fletaremos un avión", ha hecho hincapié.

Asimismo, ha detallado que la mayoría de españoles que se encuentran en esta situación "no están registrados en los consulados" al ser viajeros.

Sobre el primer caso de la variante sudafricana confirmado en la Comunidad de Madrid, el ministro ha señalado que no lo puede confirmar: "Conozco lo que he visto por la prensa", ha añadido, al tiempo que ha aseverado poder garantizar que "el Gobierno de España está tomando todas las medidas, no ahora con esta variante, sino desde el inicio del covid para hacer frente a cualquier eventualidad".

Por último, ha asegurado que "los controles en los aeropuertos son muy estrictos" y ha pedido a los españoles que vuelvan a España que cumplan los protocolos sanitarios de manera estricta y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

PRIMER CASO EN MADRID

La Comunidad de Madrid ha confirmado este lunes el primer caso de paciente positivo en la región con Covid-19 infectado con la variante ómicron, el primero también en España.

La variante B.1.1.529, a la que se le presupone mayor transmisibilidad, fue identificada por primera vez en Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y desde entonces ha llegado a países de Europa como Bélgica o Holanda, así como a Hong Kong o Israel.

Se trata de un varón de 51 años que regresó de Sudáfrica el pasado 28 de noviembre con una escala en Ámsterdam (Países Bajos). El positivo fue detectado mediante un cribado con test de antígenos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El paciente se encuentra con síntomas leves y en aislamiento guardando cuarentena. La Dirección General de Salud Pública mantiene la vigilancia epidemiológica de los contactos estrechos del vuelo que aterrizó en Madrid procedente de la capital holandesa.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha registrado hasta el momento 33 casos confirmados de la variante ómicron de la Covid-19 en ocho países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (UE/EEE), concretamente en Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Portugal.