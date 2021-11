Albares reivindica que el Gobierno está cumpliendo con su palabra de "no dejar a nadie atrás" en Afganistán

El ministro de Exteriores sitúa a España en la "vanguardia" de la defensa de los DDHH en el país asiático

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado este martes que el Gobierno está cumpliendo con su compromiso de "no dejar a nadie atrás" y sigue trabajando para conseguir sacar de Afganistán más colaboradores afganos, si bien no ha aclarado qué se está haciendo en concreto.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de ERC Robert Masih sobre qué está haciendo exactamente el Gobierno, Albares ha vuelto a sacar pecho por la operación de evacuación realizada en agosto que permitió traer a España a más de 2.000 colaboradores afganos y sus familias así como a otras "personas especialmente vulnerables" como periodistas, activistas de Derechos Humanos o miembros de minorías.

España fue "de los primeros en llegar" para proceder a las evacuaciones tras la caída de Kabul en manos de los talibán el pasado 15 de agosto y "está en el pelotón de los últimos en salir", ha dicho Albares, subrayando que el esfuerzo no se quedó aquí sino que en una segunda fase, con apoyo de Pakistán, se consiguió traer el 11 y 12 de octubre a otros 244 afganos.

Masih le ha replicado que sus palabras "suenan bien" pero a día de hoy, ha añadido, aún hay cientos de personas que continúan en el "infierno" de Afganistán a las que el Gobierno se había comprometido a evacuar, que viven "con miedo a morir en cualquier momento".

Algunos familiares de estas personas, ha indicado, están hoy presentes en el pleno del Senado "con la esperanza que usted les dé alguna respuesta concreta", algo que el senador ha pedido también en nombre de su grupo, reclamando al Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad.

"LO QUE EL GOBIERNO DICE LO CUMPLE"

Albares ha asegurado en su réplica que se reunirá con esas familias y ha reiterado el compromiso del Gobierno. "Lo que este Gobierno dice lo cumple", ha afirmado tajante, en medio de los aplausos por parte de algunos senadores.

"Dijimos que no íbamos a dejar a nadie atrás y no estamos dejando a nadie atrás", ha añadido. No obstante, ni en su respuesta al senador de ERC ni a la pregunta formulada a continuación por el PSOE también sobre Afganistán, Albares ha ofrecido detalles sobre los esfuerzos concretos que se están realizando, más allá de remitirse a los viajes que realizó a Pakistán y Qatar el pasado septiembre.

"Hay muchas cosas que no se pueden contar de cómo lo estamos haciendo pero se sigue haciendo", se ha limitado a señalar el jefe de la diplomacia.

Por lo que se refiere a la defensa de los Derechos Humanos en el país que ahora gobiernan los talibán, ha reivindicado que España ha estado a la "vanguardia" como lo demuestra el hecho de que promovió una declaración de los derechos de mujeres y niñas adoptada por la UE y promovida por el Gobierno y la declaración sobre esta misma materia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, coesponsorizada con Australia.