Albares responde a ERC que la Ley Audiovisual es "equilibrada" y dice que los PGE son "vitales" para la recuperación

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido este martes a Esquerra Republicana (ERC) que la redacción de la Ley Audiovisual aprobada por el Consejo de Ministros es "equilibrada" y ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "vitales" para España y para la "recuperación justa del país".

"Son unos presupuestos vitales para España, para la recuperación justa del país y hay un buen acuerdo para una Ley Audiovisual equilibrada. Todos debemos remar en ese sentido", ha afirmado el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunciara su rechazo a la ley, alegando que el PSOE hace "trampas" para no cumplir su acuerdo de hace una semana y para, entre otras cosas, eximir a plataformas internacionales como Netflix o HBO Max de cumplir con la cuota reservada a lenguas cooficiales.

Albares ha defendido que los PGE van a ayudar a que "todos los españoles salgan adelante" y que son unas cuentas públicas para una "recuperación económica que ya está aquí", con una creación del empleo que se "afianza".

Según ERC, el proyecto de la ley audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros "es incompleto e insuficiente y no responde a lo que necesita el catalán y el sector audiovisual de Cataluña", por lo que no piensa aprobarlo si no se modifica.

En su intervención en la Cámara Baja, Gabriel Rufián ha criticado que "nadie" dispone del texto de la Ley y que lo único que ERC tiene son "declaraciones de intenciones" o "alguna línea suelta". "Lo que les tengo que anunciar es que si es cierta la información surgida en torno a esta ley Esquerra Republicana no apoyaría, no votaría esta ley", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que no saldría adelante "a no ser que la pacten con el Partido Popular" con las "repercusiones" que esto tendría