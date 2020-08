Albert Batet (JxCat) a ERC y la CUP: "Hay que entender que somos aliados"

Vería "esperpéntico" que el TS inhabilitara a Torra, más aún en plena pandemia

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha llamado a ERC y la CUP a entender que las fuerzas independentistas deben ser aliadas: "Si compartimos los costes de la represión, también tenemos que hacer esfuerzos para compartir una estrategia de unidad para avanzar hacia la independencia".

"Esto nos obliga a todos. Hay que entender que somos aliados. Cada uno puede tener sus matices, pero estos matices no tienen por qué ser negativos", ha recalcado en una entrevista de Europa Press.

Así lo ha manifestado tras las recientes discrepancias y polémicas abiertas entre JxCat y ERC --socios en el Govern-- a raíz de cuestiones como la mesa de diálogo y la no publicación en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc) de las resoluciones íntegras aprobadas en el pleno sobre la monarquía.

Tras defender que es "legítimo y democrático" que haya partidos con estrategias diferentes, ha llamado a respetar que cada uno pueda defender su proyecto político y sus matices, asegurando que esto es compatible con compartir gobiernos de coalición, como el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno.

Pese a aplicarlo también a las fuerzas independentistas, cree que JxCat, ERC y la CUP, a la vez, deben dar pasos y trabajar de forma compartida para hacer posible la independencia, y abandonar los reproches y rifirrafes porque de esta manera no logran sumar.

Así, ha insistido en la disposición de JxCat a concurrir a las elecciones en una lista unitaria: "Que no hablemos siempre de eso no significa que esta propuesta tenga fecha de caducidad; todo lo contrario".

"Si las fuerzas independentistas quieren una lista unitaria, ya saben dónde estamos. Hemos demostrado voluntad de generosidad para construir espacios transversales y unitarios", ha sostenido.

A la espera de que el Tribunal Supremo revise el 17 de septiembre la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Batet ha avisado de que sería "esperpéntico" que ocurriera, y más aún en la situación derivada por la pandemia del coronavirus.

"Que el Estado quisiera inhabilitar al presidente sería un hecho sin precedentes. No ha pasado nunca en la historia de la democracia que se inhabilite a un presidente de la Generalitat en ejercicio. Esperemos que no pase. Esperemos que la justicia española sea justa", ha subrayado.

REACCIÓN DE LOS INDEPENDENTISTAS

No ha opinado sobre si deben convocarse elecciones antes de pronunciarse el TS, alegando que la potestad de convocarlas es del presidente, pero está convencido de que, si se inhabilitara a Torra, los partidos independentistas "estarían a la altura de las circunstancias para defender la soberanía de Catalunya y sus instituciones".

Pero no se ha pronunciado sobre si al presidente, en caso de inhabilitación, debería sustituirle alguien de JxCat y si debería nombrarse alguna figura para evitar que parte de sus funciones las asumiera el vicepresidente del Govern y dirigente de ERC, Pere Aragonès.

"La Presidencia debería ser de Torra, porque es el presidente de la Generalitat", se ha limitado a responder Albert Batet al preguntársele por eso.

Sobre si apuesta por reeditar la alianza con ERC tras las elecciones, ha dicho que no contempla otra alternativa que no sea un gobierno independentista, y que no lograrlo sería "un fracaso y conllevaría un cambio de etapa y de paradigma respecto a lo vivido durante los últimos años".