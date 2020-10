Albert Rivera ve una "frivolidad" usar "como bandera política" la reforma de la Ley del Aborto "en medio de una crisis"

BADAJOZ, 8 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado como una "frivolidad" utilizar "como bandera política" un tema "tan sensible" como la reforma de la Ley del Aborto "en medio de una crisis" como la pandemia sanitaria por la Covid-19.

Sobre dicha normativa, ha sostenido en todo caso que la actual Ley de plazos del aborto "está bien" y es "clara" y "muy progresista" en torno a una cuestión "delicada", y que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "saca" este tema "porque hay que hablar de otras cosas".

Ha abundado además que "nadie tiene como prioridad en la agenda actual en Europa entera" ni ha visto a ningún primer ministro ni ministro decir "que el tema es el aborto"; que también abordaba el presidente del PP, Pablo Casado, en campaña electoral y al que le decía que dejase de hablar de "estos temas que dividen".

Y es que, para Albert Rivera, en España hay "reformas pendientes que llevan 12 años paradas" y "la batalla entre rojos y azules, y la Memoria Histórica o la Ley del Aborto" en su opinión "cansan un montón", a la vez que se ha preguntado si "de verdad se creen que van a crear algún puesto de trabajo con esas leyes" y "si en plena pandemia mundial esa es la prioridad de la agenda política de un país", cuando debería pasar por salvar vidas, mantener empresas y crear empleo.

Asimismo y en relación a la reforma de la Memoria Histórica, ha incidido en que "no fue suficiente la retransmisión en directo de los huesos de Franco" y que "hay que hablar otra vez para remover un poco".

LA POLARIZACIÓN ARTIFICIAL DE ESPAÑA

Durante su intervención en la ponencia 'Un ciudadano libre' que ha ofrecido en el marco de Los Desayunos de El Periódico Extremadura en un acto celebrado en el Edificio Badajoz Siglo XXI en la capital pacense, Rivera se ha mostrado "profundamente preocupado" de la "polarización" en la que se encuentra "artificialmente" España, y ha compartido con el escritor Arturo Pérez-Reverte que la herida sobre la Guerra Civil "no es que estuviera abierta, es que la han reabierto".

"En realidad no es que existan dos Españas enfrentadas en dos bandos, en realidad es que hay intereses políticos, partidistas e incluso gubernamentales en un momento dado, porque algunos creen que la estrategia de polarización les permite seguir en el poder, o les permite convertir al adversario en enemigo, o les permite convertir a un compatriota que no piensa como él en ese enemigo", ha defendido, para recordar su experiencia en Cataluña y que ha visto "cómo se rompía por la mitad una sociedad".

De este modo y sobre la situación del país, ha considerado que "esta polarización es antagónica a lo que necesita España en este momento", que a su juicio son pactos de Estado para desarrollar, por ejemplo, todas las inversiones y proyectos europeos puesto que "no son fondos europeos para un Gobierno o para la oposición" sino para el país, y acerca de lo cual ha aprovechado para reclamar al Ejecutivo de Sánchez que "abra la mano" para que las autonomías, los municipios y la sociedad civil también participen de las decisiones sobre estos fondos.

Ha planteado además que los pactos de Estado los tiene que "liderar" el Gobierno y que la oposición "tiene que estar, si es llamada por supuesto", y ha agregado que, de seguir en política, él mismo "iría a la llamada de un pacto de Estado", como también ha reconocido que escucha "muy poco debate" sobre las reformas pendientes del país, entre las que ha citado la educativa, pero sí "de derogación de leyes".

En este contexto y en referencia al anuncio de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Plan de Recuperación creará 800.000 empleos, ha manifestado que los políticos "no crean empleo" y "de hecho se crea empleo a pesar de algunos políticos" porque quienes los generan son los empresarios.

En clave económica, se ha referido a la "alta dependencia" de la economía española del sector turístico y ha propuesto un plan para modernizar la industria y para ayudar al sector primario y a los agricultores, así como alianzas estratégicas, económicas y políticas "para ser más fuertes" con Latinoamérica o con Portugal similar a la del Benelux.

LA PANDEMIA Y EL COMITÉ DE EXPERTOS

Por otro lado, Albert Rivera ha abogado por cuidar la democracia y ha planteado que estaría "de patitas en la calle" si en una empresa privada dice a sus socios o clientes del despacho que toma decisiones porque tiene un "comité de expertos", y al tener "malos resultados", como en el caso de España y el mundo público con la "peor economía" y el "máximo paro de Europa" y "si te mueren 50.000 personas", responder que "era broma" y no tiene "ningún comité de expertos".

"En una empresa privada no se sostienen estas mentiras ni estas tonterías. En cambio aquí nos dicen era broma, aquí no había ningún comité de expertos, hay 50.000 muertos, ha caído una barbaridad el PIB, la caída más alta de Europa, y tenemos más paro que nadie, pero no había comité de expertos", ha sumado, para preguntarse si "ha dimitido alguien" y "aunque sea" un director general o un secretario de Estado, y replicar que "no" porque "no hay espíritu crítico" y "no tiene un coste porque la sociedad no le exige ese cambio" o "ya está conformista".

Ha agregado también que, cuando se destituyó a un cargo "importante" de la Guardia Civil como Diego Pérez de los Cobos "por hacer su trabajo", "se le echó por respetar y ser policía judicial y no por ser correveidile del ministro de Interior", quien tampoco ha dimitido y "el único que se ha marchado" es el que "tuvo honor y defendió la democracia, la Constitución y la ley, que era el señor Pérez de los Cobos".

Ya en el turno de preguntas, Rivera ha sido interpelado por su valoración por la gestión de la pandemia y si el Gobierno de Pedro Sánchez debería dimitir y convocar elecciones, sobre lo cual ha aseverado que en la primera ola España ha sido el segundo país de Europa junto con Bélgica con más fallecimientos y contagios y, en la segunda, los primeros.

Ha apuntillado que se trata también del país con más paro desde que existe la pandemia, y con la mayor caída del PIB "casi del mundo", unos parámetros "objetivos" en relación a los cuales se ha preguntado "cómo puede sacar pecho el Gobierno de lo bien que van los datos del paro en septiembre" y ha pedido "por favor un poco de humildad" porque la "realidad económica del país está siendo durísima".

"Y lo que nos vienen por delante", ha alertado, para pedir a todos los gobiernos que lo gestionen "mejor" y señalar la "humildad" como "importante en este momento" en el que "no ha dimitido nadie, ni una persona, ni sobre la pandemia, ni sobre la economía, ni sobre el paro". "Yo se lo digo, no pasa nada, se puede dimitir, ¿eh? Hay vida después de una dimisión, pero es que algunos se cogen ahí al escaño o al cargo y no no, le echan la culpa al de enfrente", ha concluido.