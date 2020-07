Albiach acusa a JxCat de bloquear la mesa de diálogo y de hacer electoralismo

Barcelona, 28 jul (EFE).- La presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado este martes a JxCat de hacer "un uso electoralista" de la mesa de diálogo y de estar "bloqueando las negociaciones e incluso la celebración de la reunión" de este órgano pactado entre el Gobierno central y la Generalitat.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albiach ha señalado que JxCat ha votado en contra de la mesa en el Parlament y ha añadido que el expresidente catalán Carles Puigdemont dijo que no compartía esta mesa "porque decía que no daría frutos".

"Lo que no puede hacer ERC es dejar en manos de JxCat ni los Presupuestos Generales del Estado ni la mesa de diálogo, cuando, además, ambas cosas son necesarias y son importantes para que Cataluña avance", ha aseverado Albiach.

Y, en esta línea, ha afirmado que le "sorprenden bastante" las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en las que vinculaba la negociación de los Presupuestos Generales del Estado a la mesa de diálogo.

Albiach también ha señalado que su formación política nunca se ha "cerrado" a ninguna vía para que los presos independentistas estén en libertad, si bien ha defendido que ellos trabajan "por la eliminación del delito de sedición", una reforma que también favorecería a los piquetes en las huelgas.

Por otro lado, Albiach ha aseverado que "no tendría sentido repetir un referéndum" en Cataluña si no es pactado: "no tendría sentido volver a repetir un 1-O en las mismas condiciones, solo llevaría a más frustración".

Aun así, ha señalado que "la solución" al conflicto "tiene que ser votada por todos los catalanes", pero ha indicado que aquello que se vote debería "tener reconocimiento internacional y estar pactado para que se pueda aplicar".

"No podemos llevar a la ciudadanía a generarle más expectativas que luego se volverán a ver frustradas porque solo generan impotencia", ha sostenido.