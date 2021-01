Albiach acusa a PSC de "ir a la caza" de Cs y a JxCat de "deriva trumpista"

Barcelona, 31 ene (EFE).- La cabeza de cartel de En Comú Podem en las elecciones catalanas del 14F, Jéssica Albiach, ha acusado al PSC de no desvelar con quién pactará tras los comicios por estar "a la caza del voto de Ciudadanos" y a ERC de querer repetir un Govern con JxCat, una formación con una "deriva", ha dicho, "cada vez más trumpista".

Así lo ha señalado en un acto en Barcelona junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el segundo de la lista de los comunes, Joan Carles Gallego, y la candidata por Girona, Rosa Lluch.

"Algunos están jugando a despistar diciendo que no quieren situarse, no quieren ser honestos, no quieren anticiparse a cuáles serán los pactos porque van a la caza del voto de Cs", ha afirmado en alusión a los socialistas.

Según Albiach, ERC también está "jugando a despistar" en esta campaña electoral para ocultar su deseo de "volver a pactar con una derecha independentista que cada vez tiene una deriva que es más trumpista", a pesar de que esta "fórmula", ha opinado, "ya ha fracasado".

"No mareemos a la gente, que está suficientemente harta y cansada, ya tiene suficientes preocupaciones. Vayamos de cara, miremos a los ojos y digamos la verdad", ha exigido la candidata de los comunes, quien ha advertido de que "la gente de izquierdas de nuestro país no entendería que, por la incapacidad de llegar a acuerdos, vuelva a repetirse el gobierno de JxCat y ERC".

Albiach ha garantizado de esta forma que si En Comú Podem tiene "un buen resultado" el próximo 14F, será posible "un pacto de izquierdas en la Generalitat", a espejo de los acuerdos alcanzados en el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona.

"Depende de nosotros, de la capacidad de movilización que tengamos. Es la única alternativa real y posible para hacer frente al desgobierno de JxCat y ERC", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado que "los de siempre", aquellos "que no quieren cambio", irán a votar el 14F, por lo que ha llamado a la ciudadanía de izquierdas a acudir masivamente a las urnas para construir un gobierno "progresista".