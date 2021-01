Albiach (comunes) defiende gobernar pero rechaza el Govern "frankenstein" de Aragonès

Pide que los comuns sean el "socio mayor" de la futura coalición del Ejecutivo catalán

La candidata de los comunes a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha apostado este lunes por que su partido forme parte del Govern que salga de las elecciones del 14 de febrero y ha rechazado "la nueva fórmula de gobierno 'frankenstein" propuesta por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de un pacto entre ERC, JxCat, comuns, CUP y PDeCAT.

En el encuentro digital de Europa Press, ha sostenido que "el cambio que Cataluña pasa necesariamente por que JxCat vaya a la oposición", ya que considera que solo piensa en la mitad independentista de la sociedad catalana.

Por eso, defiende que el cambio en Cataluña pasa por que los comunes estén en el próximo Govern y que sea un Ejecutivo "progresista, que dé una respuesta desde la izquierda a los problemas y a la crisis".

Albiach ha insistido en que, según ella, en la última legislatura y durante la pandemia se ha demostrado el fracaso del Govern entre JxCat y ERC, por lo que ha afirmado que el 14 de febrero deben ser las elecciones del cambio: "Nos jugamos seguir igual con un gobierno de JxCat y ERC, y una dinámica de bloques que no ha traído nada bueno al país, o comenzar a construir la alternativa que Cataluña merece".

Para ella, estos comicios no van de quién gana, ya que en 2017 ya se demostró con Cs que quedar primero no sirve "para cambiar nada", sino de quién gobierna, y ha advertido de que ya no existen gobiernos con mayorías absolutas y que será necesario llegar a acuerdos.

También ha rechazado plantear las elecciones como un plebiscito sobre la independencia y ha recriminado a los partidos independentistas que se fijen el objetivo de superar el 50% del voto cuando, a su juicio, no saben para qué serviría: "No nos centremos en la repetición de un plebiscito que no nos serviría para avanzar y pensemos cuáles son los términos en los que el país podría empezar a cerrar sus heridas, no solo me refiero en términos nacionales, también económicos y sociales".

POSIBLES PACTOS

Ante este escenario, ha reiterado que los comunes no pactarán con la "derecha españolista" --Cs y PP-- ni con la derecha soberanista --JxCat y PDeCAT--.

"No queremos ir con JxCat ni a la vuelta de la esquina", ha subrayado, y ha reclamado al resto de partidos aclarar qué pactos están dispuestos a hacer y ser sinceros para no plantear propuestas inviables.

En este sentido, Albiach ha reprochado al candidato de ERC, Pere Aragonès, que insista en un pacto entre los republicanos, JxCat, comuns, CUP y PDeCAT cuando estos partidos ya lo han rechazado: "¿Alguien me podría explicar por qué hay algunos que están pidiendo una fórmula de gobierno 'frankenstein' que sabe que no sucederá? Saben perfectamente que no sucederá, ¿por qué insisten en esta fórmula?".

Al ser preguntado por si la apuesta de los comunes es un tripartito con ERC y el PSC, ha contestado que, si no pactarán con la derecha, "quedan las fuerzas que quedan", pero no ha querido avanzar qué formula prefiere hasta que no se conozcan los resultados de las elecciones.

"SOCIO MAYOR"

Sí que ha dejado clara la voluntad de que los comunes estén en el próximo Govern, algo que ve imprescindible para propiciar un cambio en Cataluña: "Ahora mismo nosotras podemos ser las únicas que hagamos que las cosas pasen".

Así, ha asegurado que, si la gente quiere que se tire adelante el programa de los comunes, les voten para ser el "socio mayor" de la coalición de gobierno que salga de los comicios del 14 de febrero.

Considera que en los gobiernos con diferentes partidos, como el del Estado entre PSOE y Unidas Podemos, es importante qué correlación de fuerzas existe, ya que la formación más grande tiene más fuerza para sacar a adelante sus políticas, de manera que cree que los comunes deben ser el partido más fuerte: "Nosotros no podemos ser el socio pequeño del gobierno".