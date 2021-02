Albiach (comunes) ve una buena noticia que Illa reconozca que quiere gobernar con ellos

Afirma que harán falta acuerdos porque "ya no existen mayorías absolutas"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Presidencia de la Generalitat de los comunes, Jéssica Albiach, ha dicho este lunes que considera una buena noticia que el candidato del PSC, Salvador Illa, "reconozca que quiere gobernar con ECP" si gana las elecciones, y a su parecer implica reconocer que los socialistas no podrán gobernar en solitario.

Lo ha dicho después de que Illa ha expresado este mismo lunes que si gana las elecciones del 14F buscará trasladar la coalición del Gobierno y del Ayuntamiento de Barcelona --la fórmula que suma a socialistas y comuns-- a la Generalitat, porque "está funcionando".

Albiach ha insistido en un acuerdo amplio y transversal de las fuerzas de izquierdas: "Tenemos que llegar a 68 escaños. Nos preguntamos por qué un gobierno en minoría cuando podemos tener un gobierno fuerte".

Ha sostenido que "ya no existen gobiernos de partido único, ya no existen mayorías absolutas", por lo que ha avisado de que serán necesarios acuerdos postelectorales.

En este sentido, durante su intervención en una conferencia telemática de Nueva Economía Fórum ha afirmado que "no se trata tanto de quién queda primero sino de quién es capaz de articular una mayoría", y ha calificado a su candidatura como imprescindible para un ejecutivo de izquierdas, para lo que ha asegurado que Junts, Cs y PP están fuera de sus opciones para posibles acuerdos.

Sobre el cara a cara que el candidato de ERC, Pere Aragonès, propuso a Illa, ha dicho que no se opondrán, y ha opinado: "Esto no va de dos hombres arrinconados pugnando por quién es el próximo presidente de la Generalitat. Aún no se han celebrado las elecciones, tendremos que ver el resultado. Y ellos solos no pueden, necesitamos acuerdos".

CORONAVIRUS Y SECTORES AFECTADOS

Con relación a los efectos de la pandemia, ha reclamado un pacto nacional por la salud que implique aumentar al 7% del PIB catalán el presupuesto en sanidad, y ha pedido más diálogo con los "sectores altamente afectados" por la crisis económica causada por el Covid-19.

Ha lamentado que "los recortes que se hicieron hace 10 o 12 años han pasado factura" a los servicios públicos al afrontar la pandemia, y ha defendido la gestión del Gobierno --para lo que ha mencionado el mayor presupuesto en Sanidad y los ERTE-- frente a la de la Generalitat --refiriéndose a las ayudas a los autónomos y a las tasas en sanidad privada--.

INDEPENDENTISMO Y PRESOS 1-O

Ha reivindicado una republica plurinacional y ha defendido la mesa de diálogo: "Hemos arrastrado al PSC a la mesa de diálogo, no creían en ella, y ahora necesitamos en el Govern fuerzas que crean en la mesa de diálogo, por eso no podemos contar con Junts en el Govern".

Ha celebrado que los presos del 1-O puedan participar en la campaña electoral tras conseguir el tercer grado penitenciario, y ha defendido reformar el delito de sedición "para ponerlo en los estándares de otros países europeos, lo que permitiría una lectura retroactiva y garantizar de ahora en adelante el derecho a manifestación".