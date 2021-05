Albiach (comunrs) augura un Govern catalán de "obsolescencia programada" sin cambio de etapa

Pide a Aragonès reconocer que no es su "gobierno deseado"

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha augurado este viernes que el nuevo Govern de ERC y Junts no supondrá un cambio de etapa para Cataluña, y ha añadido que nace con "obsolescencia programada".

En el pleno de investidura del candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, Albiach le ha pedido admitir que este no será su "gobierno deseado" porque ha quedado en manos de Junts, según ella.

"Esto no es cambio de gobierno, es un cambio de cromos. No hay cambio de etapa si no hay cambio de Govern", ha advertido la líder de los comuns, que ha asegurado que la formula de ERC y Junts está agotada.

Albiach ha reprochado a Aragonès que haya negociado con Junts y no haya tenido en cuenta las mayorías alternativas que salieron de las elecciones del pasado 14 de febrero, y ha asegurado que "algunos se pusieron nerviosos" cuando supieron que los comuns negociaron con ERC.

"Este no es un gobierno deseado, solo es una formula que contenta a los que tenían miedo a perder la silla", ha añadido, y ha insistido en que los republicanos han cedido con Junts en materia sanitaria, de vivienda y en la lucha contra la emergencia climática.

Albiach también ha recordado que se necesitan unos nuevos presupuestos postpandmeia y abordar la gestión de los fondos europeos, y ha avisado al Govern de que "no debe tener la tentación de hacer un uso partidista" de los mismos.

Asimismo, ha reprochado al líder del PSC en el Parlament y ganador de los comicios, Salvador Illa, que no usará sus votos para articular una alternativa: "Nos encontramos con un PSC que puso sus votos en una vitrina y los exhibió como un trofeo. No los puso a trabajar", ha lamentado.