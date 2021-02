Albiach lanza un mensaje de "tranquilidad" para el 14F y pide más suplentes

Barcelona, 4 feb (EFE).- La candidata de En Comú Podem a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" de cara a las elecciones del 14F porque las votaciones, ha garantizado, son "seguras", aunque ha instado al Govern a ampliar el listado de suplentes.

En una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de los comicios catalanes, Albiach ha defendido el "buen" dispositivo preparado por la Generalitat después de que, por el momento, más de 16.000 personas (el 20 % de los elegidos) hayan solicitado ser eximidas de integrar las mesas electorales el 14F, que se celebra en plena tercera ola de la pandemia.

"Las elecciones se celebrarán con todas las medidas de seguridad y no habrá peligro ni para los votantes ni para las personas que forman parte de las mesas electorales", ha asegurado la líder de los comunes.

Pese a ello, ha pedido al ejecutivo catalán que engrose la lista de suplentes de las mesas electorales para evitar que, si falta gente, sean ancianos -la primera franja de edad llamada a acudir a las urnas por el coronavirus- los que deban quedarse en los colegios como sustitutos.

Por otro lado, Albiach se ha referido a la polémica suscitada por la candidata de JxCat, Laura Borràs, que ayer irritó a ERC al afirmar que el líder de republicano, Oriol Junqueras, cumple pena de prisión tras haber sido "condenado por corrupción".

"En ningún caso es comparable una situación con la otra (...). Son casos radicalmente distintos", ha subrayado Albiach antes de agregar: "Creo que haríamos mal, incluso los partidos independentistas, en equiparar una situación a la otra".

La cabeza de cartel de los comunes ha abogado por "poner por delante la presunción de inocencia", pero ha recordado que los líderes independentistas fueron condenados por el Supremo por un delito de sedición en una "sentencia injusta", mientras que Borràs está imputada por "corrupción".

De hecho, el alto tribunal investiga a Borràs por haber adjudicado presuntamente a dedo contratos fraccionados por valor de 259.863 euros a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes en una causa que Albiach ha desvinculado de "las cloacas del Estado".

Asimismo, se ha hecho eco de la controversia que afloró ayer en el Congreso cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió el "sentido de Estado y de responsabilidad" del líder de Vox, Santiago Abascal, unas declaraciones "equivocadas" para Albiach porque "blanquean" a la formación de extrema derecha.

"Sánchez se equivoca y haría bien en no hacer afirmaciones de este tipo", ha señalado antes de opinar que Vox y el PP no están "al mismo nivel" porque, a pesar de las diferencias ideológicas, los populares "no están criminalizando colectivos ni haciendo propuestas que vulneran derechos humanos".

"Sería un error blanquear cualquiera de sus posicionamientos", ha advertido a Sánchez.

Finalmente, ha abogado por transformar el modelo productivo catalán con iniciativas como la creación de un "Amazon público y cooperativo" que "acompañe" a las pymes para generar empleo y competir en condiciones de igualdad con el gigante del comercio electrónico, garantizando de esta forma que no tributa en paraísos fiscales.

También ha sugerido emplear los fondos europeos para recuperar la ley catalana de barrios que impulsó el Govern tripartito en 2004 con el objetivo de rehabilitar viviendas con parámetros de eficiencia energética, así como fomentar la transición ecológica en la industria de la automoción.