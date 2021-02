Albiach reta a ERC rechazar un Govern con JxCat por sus actitudes "xenófobas"

Barcelona, 1 feb (EFE).- La candidata de En Comú Podem a la Presidencia de la Generalitat el 14F, Jéssica Albiach, ha retado este lunes al líder de ERC, Pere Aragonès, a que rechace reeditar la coalición con JxCat en el Govern tras las elecciones por sus "actitudes y comportamientos xenófobos".

Así lo ha planteado durante el ciclo de conferencias preelectorales organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha considerado "positivo" que Aragonès dijera anoche durante el debate de candidatos de TVE que "no aceptaría a personas con comportamientos xenófobos".

"Es un primer paso", ha celebrado Albiach, quien ha instado al cabeza de cartel de ERC a "ir más allá" y, además de rehusar compartir ejecutivo con perfiles que muestren "comportamientos xenófobos", también "reconocer" que JxCat tiene un "problema" con este tipo de actitudes.

"Aragonès debería ir más allá, sobre todo viendo que JxCat no solo tiene un caso aislado de comportamientos xenófobos o supremacistas", ha dicho en alusión al número tres de los postconvergentes, el expresidente de la Cambra de Barcelona Joan Canadell.

Según Albiach, "sería importante" que Aragonès "diga que no solo no compartirá gobierno con personas con actitudes xenófobas, sino que entienda y reconozca que no es un problema aislado, que JxCat tiene un problema con estas actitudes" que, a su entender, "representan valores antirrepublicanos".

Asimismo, ha tachado de "despropósito" que la candidata de JxCat a la Generalitat, Laura Borràs, haya planteado aprobar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) si el voto independentista supera el 50 %.

"Ni ERC ni la CUP comparten esta propuesta de la señora Borràs, lo que evidencia el despropósito que representa", ha opinado Albiach, quien ha urgido a ambas formaciones a rechazar un ejecutivo de coalición con JxCat "si no comparten cuál es la salida a la situación que tenemos".

De hecho, ha remarcado también que los comunes no formarán parte de un ejecutivo con JxCat por su "deriva hacia un nacionalismo cada vez más excluyente" y porque "han enterrado la mesa del diálogo".