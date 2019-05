El alcalde de Nueva York dice esta semana si va a la campaña presidencial en EE.UU.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciará esta semana si concurre o no a la campaña para las primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU.

"He estado hablando con mi familia, esta semana tomaremos una decisión final y la anunciaré esta semana, pero hasta que no haya tomado una decisión, no tiene sentido hablar sobre esta cuestión", dijo el alcalde en respuesta a un periodista, durante una ceremonia celebrada este lunes en la ciudad.

De Blasio, de 58 años, siempre ha sonado como uno de los posibles candidatos a las primarias de su partido y él nunca ha escondido que se plantea dicha posibilidad.

El pasado 3 de mayo, el alcalde ya adelantó que estaba evaluando esta posibilidad.

Aunque apuntó que no tenía sentido en estos momentos hablar sobre su candidatura aseguró: "Voy a decir algo general sobre el liderazgo: lo que importa para el liderazgo -y yo lidero el lugar más diverso del planeta- es un dirigente que pueda entender a los trabajadores, a la gente común y responda a sus necesidades. No es importante cuál es su origen".

De Blasio respondió a una pregunta sobre la razón de plantearse su candidatura cuando ya hay una veintena de candidatos demócratas de distintos orígenes sociales y étnicos.

De Blasio ha visitado en los últimos meses Iowa y Nuevo Hampshire, dos de los primeros estados que votan en las primarias, y su equipo ha llevado a cabo encuestas entre los votantes del primero de ellos.

Entre los aspirantes a la nominación demócrata destacan el exvicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Kamala Harris y Elizabeth Warren, el alcalde Pete Buttigieg y el excongresista Beto O'Rourke.

De Blasio asumió la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos en 2014, tras ganar por abrumadora mayoría unas elecciones en las que la lucha contra la desigualdad fue el eje de su campaña.

Tras promover numerosas medidas de corte progresista, en 2017 logró con facilidad la reelección, aunque su gestión cuenta con muchos críticos y su figura no es demasiado popular en Nueva York.

A priori, De Blasio estaría lejos de los favoritos en las primarias y medios locales han especulado con la posibilidad de que su candidatura busque principalmente hacerlo más conocido a nivel nacional para poder optar a un cargo en un futuro Gobierno demócrata, dado que no puede optar a un tercer mandato en Nueva York.

"Nunca me he presentado a nada sin tener la intención de ganar. Y pueden mirar a mi historial, nunca he sido favorito en nada", desmintió el alcalde al ser preguntado por esa opción esta semana.