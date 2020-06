El alcalde de Vitoria dice que quitará el nombre de Juan Carlos I del callejero

El alcalde de Vitoria y presidente de la Asociación de municipios Vascos-Eudel, Gorka Urtaran, se ha reafirmado en su intención de retirar el nombre de Juan Carlos I a una avenida de la ciudad, porque, ha dicho, la capital vasca no se merece tener en su callejero el nombre de un "corrupto".

Urtaran ha expresado este martes esta intención, que ya había adelantado en marzo, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya acordado asumir la investigación que dirigía Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito.

El alcalde de Vitoria ha adelantado, en una entrevista en Radio Euskadi, que no se le olvida esta cuestión y que pese a que la denominación de las calles es una competencia de la Alcaldía, quiere tratar de alcanzar el máximo acuerdo posible con los grupos municipales.

"En Vitoria no cabe que haya una avenida con el nombre de un señor que ha sido un corrupto, así de claro", ha dicho Urtaran, quien ha insistido en que Juan Carlos I "no ha sido un ejemplo y tiene que asumir las consecuencias de todo lo que no ha hecho de forma regular".

A mediados del pasado mes de marzo, el alcalde de Vitoria ya anunció que había iniciado un expediente administrativo para retirar el nombre de Juan Carlos I a una avenida del barrio de Salburua de la capital alavesa.

Entonces afirmó que la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre era un reconocimiento de que el rey emérito había cobrado por presuntas actividades irregulares "al menos 100 millones de euros de Arabia Saudí".

Explicó que se buscará un nombre alternativo que puede ser un topónimo o el de una mujer que haya luchado por los derechos de las mujeres o que haya destacado por su aportación a la rama científica.