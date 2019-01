El alcalde de Vitoria (PNV) dice que el PP ha demostrado que carece de ética

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha asegurado que con su pacto con Vox para gobernar en Andalucía el PP ha demostrado que es "un partido sin principios, sin valores y sin ética".

Urtaran, en una entrevista concedida a Efe a menos de cinco meses de las elecciones municipales, ha considerado que el PP "ha perdido su credibilidad como gestor" y se encuentra "sin rumbo y sin discurso", ya que con la entrada de Vox en el panorama político "está 'tonteando' con discursos que al final enfrentan a la propia sociedad".

"Antes lo hizo con las personas extranjeras, fundamentalmente alentando episodios de racismo y xenofobia que no conducían a nada", ha agregado en referencia a la polémica sobre las ayudas sociales abierta durante la pasada legislatura en Vitoria, "y ahora lo está haciendo con las mujeres".

Por ello, para Urtaran "el PP está demostrando que es un partido sin principios y sin valores, sin ética", que "está dando carta de naturaleza a una formación como Vox, que pone en tela de juicio las libertades de las personas y los derechos humanos".

Además, el alcalde de Vitoria ha recordado que el PP "ya no es un partido creíble por todos los casos de corrupción" y ha subrayado además que con la irrupción de Ciudadanos y Vox la derecha está "fraccionada y está compitiendo entre sí para ver quién es más de derechas".

Por eso ve factible la entrada de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitoria, ya que los populares, que fueron la primera fuerza en las elecciones de 2015, "están en caída libre y se están autodestruyendo" y ahora los referentes "son Ciudadanos y Vox".

El alcalde vitoriano también ha criticado a EH Bildu, el segundo grupo con más representación en Vitoria y que junto a Podemos e Irabazi apoyó su investidura para desbancar de la Alcaldía al popular Javier Maroto, porque considera que la formación abertzale "no es capaz de tomar decisiones" polémicas para no dañar su imagen.

"EH Bildu es un partido todavía inmaduro, no está preparado para gobernar, no es capaz de tomar decisiones que en alguna manera le manchan un poco", ha asegurado, en referencia a que no apoyó los presupuestos del Gobierno Vasco PNV-PSE porque "al final le entró vértigo de ser el colaborador de las políticas" del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y ser criticado por sindicatos vascos y otros colectivos.

Por ello asegura que el PNV es "la mejor alternativa para Vitoria, Álava y Euskadi" y confía en revalidar la Alcaldía frente a "una izquierda muy dogmática, llena de líneas rojas y cada vez más radicalizada, y una derecha fraccionada".

Si consigue repetir como alcalde, Urtaran apuesta sin duda por revalidar su alianza con los socialistas en el Ayuntamiento, ya que los considera "los socios perfectos" y está "absolutamente satisfecho" del gobierno de coalición que formaron hace casi cuatro años.