El alcalde de Albacete de Cs renuncia para dar paso al del PSOE, según acuerdo

Albacete, 7 jun (EFE).- El hasta hoy alcalde de Albacete, Vicente Casañ, de Ciudadanos, que ha renunciado para cumplir el acuerdo con el socialista Emilio Sáez para darse el relevo en la alcaldía a mitad de legislatura, ha asegurado ante el Pleno donde se ha hecho oficial su renuncia que, desde el equipo de Gobierno, con el pacto con el PSOE, seguirán trabajando "a diario, sin pensar cálculos políticos", por Albacete y sus vecinos.

Casañ, que ha pedido perdón a quien crea que no han cumplido sus expectativas, así como a su familia y amigos "por el tiempo" que no les ha podido dedicar o el "padecimiento" por la "voluntad de acoso y derribo" que ha sufrido en ocasiones, ha subrayado que tiene "muy claro" que sus adversarios "no están en esta sala".

Así, ha aseverado que sus enemigos son "el desempleo, la crisis sanitaria, la precariedad laboral o los problemas de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes. "Todas las desigualdades. Esos son mis adversarios y contra ellos seguiremos luchando, sumando y no dividiendo, incluyendo y no excluyendo".

Ha asegurado que el seguirá trabajando por la ciudad "con la humildad y la molestia de un albaceteño de 35 años que quiere lo mejor para Albacete" y que no va a cejar en su empeño.

Le ha deseado lo mejor a Emilio Sáez, del PSOE, que el miércoles afrontará el Pleno de su elección como alcalde, "porque tu suerte será la de todos", y ha expuesto que seguirán desarrollando proyectos para Albacete, como la concesión de terreno a la Universidad regional para la ampliación de su campus, que ya han iniciado, o la recuperación del edificio del Banco de España para la ciudad.