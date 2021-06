El alcalde de Málaga considera que "la presunción de inocencia está para todos. También para Cospedal"

Destaca que se comienza a notar la recuperación en turismo y defiende la gestión de la Junta en la pandemia

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha afirmado este jueves, tras ser cuestionado sobre si es de los que cree que Pablo Casado, presidente del PP, no tiene nada que decir sobre la imputación de la ex secretaria general de los 'populares' María Dolores de Cospedal, que "yo creo que una respuesta es decir la presunción de inocencia está para todos. También para Cospedal, siempre se puede decir, creo que cabe decirla y no pasa nada por decirla".

De la Torre, en una entrevista en la cadena 'SER', recogida por Europa Press, y sobre si se deben dar más explicaciones por parte del PP, como entre otros por qué no le abren un expediente cuando en los estatutos se contempla, De la Torre ha afirmado: "No sé si eso es así".

"La palabra imputado --ha continuado--, es simplemente investigado. Investigado es que se investiga y después se verá si hay avance, se consolida el tema y, en cuyo caso, sí sería algo más, a lo mejor, es necesario hacer una actuación que los estatutos digan".

En este punto, ha dicho que "siendo investigado, yo he vivido en Málaga algún caso que haya podido existir, no es un tema que deba de preocupar a nadie, ni a la investigada ni a los que estén en relación con el tema".

En este punto, De la Torre, cuestionado sobre si es de los que prefieren dar la cara y responder o dejarlo pasar, ha afirmado que "siempre es bueno responder; nunca he eludido ninguna pregunta ni en repregunta, a veces, sucesivas".

Por último, en cuanto a temas nacionales, y si iría a la manifestación contra los indultos en la plaza de Colón de Madrid si el partido se lo pidiera, el alcalde 'popular' ha asegurado que "es muy difícil que tenga tiempo".

Eso sí, en relación con los indultos, ha señalado que es un tema que "es necesario abordar" pero que se abordaría "con más posibilidades de acertar, desde el punto de vista del interés general de España, de resolver el problema territorial de Cataluña, si se abordara desde un gobierno de amplia base", que "no dependiera de las fuerzas de signo nacionalista o independentista".

"Hay que cerrar esas heridas, es evidente, pero creando también un contexto nuevo en Cataluña donde la educación no sea el fomento del odio o distanciamiento para España", ha explicado, "si no no estamos creando cohesión en España", aludiendo, además, "más a cuestiones de juego limpio, que no lo ha habido. No ha habido lealtad a la Constitución".

A juicio de De la Torre, "Cataluña puede y debe ser la parte de avance modernizador de España, pero dentro de España y eso es maravilloso; y podemos competir en ello, porque desde aquí también podemos modernizar España".

TURISMO

En el plano del turismo, De la Torre ha valorado que se empieza a notar la recuperación sobre todo del nacional, aunque también de algunos otros países: "En Málaga tenemos ahora mismo abiertas más del 80 por ciento de las plazas hoteleras", ha estimado, añadiendo que es más difícil de saber cuál es ese dato en viviendas turísticas, aunque "estimamos más de la mitad también".

En relación con la ocupación, el alcalde de Málaga ha explicado que los fines de semana es "muy alta, en un 90-100 por ciento en los que están abiertos" y el resto de semana entorno al 60 por ciento. "La sensación, en general, es de recuperación, todavía no es ni mucho menos el 100 por 100; es evidente" ya que "no se ha recuperado la normalidad en materia de empleo, de alegría de gasto, pero vamos camino de ello y espero que a lo largo del verano y lo que queda del año todo esto vaya mejorando".

Por otro lado, De la Torre también se ha pronunciado sobre la decisión de Reino Unido de dejar a España fuera de los destinos seguros, manteniéndola en color ámbar, y ha dicho que esto afecta "mucho" a una ciudad como Málaga, y a la provincia, ya que el turismo británico "siempre ha sido aquí el primer mercado emisor".

"Tenemos que esperar que en la próxima evaluación que haga estemos con el semáforo verde y podamos normalizar el tema", ha sostenido, pidiendo un esfuerzo de todos en el plano de las administraciones local, regional y nacional, además de la sociedad en general para "hacer las cosas de tal manera que cumplamos los parámetros".

GESTIÓN DE LA CRISIS

Por otro lado, en relación con las críticas de algunos presidentes autonómicos, incluido el andaluz, Juanma Moreno, sobre la gestión del Ministerio en esta fase de la pandemia; De la Torre ha reconocido que es "un tema difícil", aclarando que para contestar "hay que situarse con más datos de los que yo tengo sobre este tema".

"Entiendo que las autonomías están más cerca del territorio, de los problemas, y lo que cada una opine me merece mucho respeto", ha explicado, valorando que el Gobierno, a lo mejor, "podía haber optado por una norma general, algo que hubiera permitido una uniformidad total".

Eso sí, ha dicho que si se deja en manos de las autonomías, aunque haya un intento de acuerdo, que no ha sido de consenso, "yo trataría de respetar ese tema y tratar de colaborar cada uno desde nuestro plano en lo que se haya decidido por cada autonomía para ir mejorando", también el ir viendo "con rapidez y rigor cómo evolucionan los datos día a día y cambiando impresiones con la frecuencia necesaria para consensuar el tema en lo posible".

"Si las autonomías que no han estado de acuerdo con la postura mayoritaria vieran necesario apretar más el tema porque los números no bajen habrá que hacer algo", ha sostenido, incidiendo, además, en que "también hay que dejar un margen de confianza en los gobiernos que están mas cerca de los problemas".

En este punto, ha dicho que "en general" las decisiones de las autonomías y, por tanto, la gestión ha sido "bastante acertada, cada una en su plano", en este proceso, teniendo presente, ha aclarado, que ha sido "una etapa muy nueva, es la primera vez que ha ocurrido una tragedia sanitaria como esta, un problema tan fuerte".

"En este tema tiene que estar ahí el Gobierno --central-- ayudando todo lo posible para que las cosas marchen bien y garantizando el tema de las vacunaciones, que ya están llegando en cantidades muy fuertes las dosis gracias a la gestión europea", ha recalcado.

"CREO QUE LLEGAREMOS A SER COMO ANTES Y MEJOR QUE ANTES"

Sobre las perspectivas de futuro y si se volverá a la situación que había antes de que llegara la pandemia, el alcalde de Málaga ha esperado que sí: "Creo que llegaremos a ser como antes y mejor que antes, porque se seguirá creciendo, no cabe duda".

Ha defendido para ello hacer "las cosas bien, en turismo no hay que crecer solo en número, sobre todo en calidad. Me parece que eso es esencial, eso vale para toda España y, especialmente, para zonas como el sur y Málaga en concreto".

Al respecto, ha valorado que "el dinamismo de Málaga en esta materia ha sido muy intenso; hemos crecido más que ninguna otra en materia de turismo de ciudad durante los últimos 15-20 años y esa dinámica seguirá" destacando la importancia de la formación.

Por otro lado, también De la Torre ha destacado que la ciudad de Málaga es atractiva para el turismo pero también para el talento emprendedor e innovador, valorando la apuesta de empresas por Málaga. "Quedan cosas por hacer pero vamos consiguiendo hitos importantes", ha subrayado.

Por último, ha defendido que en política lo importante es "sentirte útil" y sobre si tiene fuerzas para volver a presentarse a las elecciones municipales, ha vuelto a reiterar que "ahora estoy en lo que estoy; tiempo habrá de ver el tema y dependerá de muchos factores; de cómo te sientas; de ánimo, de ilusión, tengo sobrada; de proyectos, tengo sobrada; de afecto de la gente, entiendo que hay; pero también tengo que medir las fuerzas", ha concluido.