Alcalde Pamplona: "es mucho más sencillo controlar a través del toque de queda que con las medidas adoptadas"

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que, según lo que conoce a través de la Policía Municipal, es "mucho más sencillo controlar a través de un toque de queda que controlar con las medidas adoptadas".

Después de que la Comunidad de Madrid haya planteado la posibilidad del toque de queda, ha afirmado en declaraciones a los medios que "si barajamos solo datos de policía, sería mejor el toque de queda, que suena como muy duro y fuerte, pero al final es que a partir de una hora el que esté en la calle esté por una razón objetiva, y sino que se quede en casa". "Es mucho más operativo hacerlo así que lo que se ha hecho", ha señalado, en referencia a las nuevas medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno foral, entre ellas el cierre perimetral de la Comunidad.

En todo caso, sobre estas nuevas medidas, Enrique Maya ha asegurado que "el Gobierno de Navarra las ha tomado con mucha más información que yo y yo las doy por buenas". No obstante, ha afirmado que "hay cosas que sí que por lo menos habrá que trabajar para paliar los efectos que esto va atener en el sector más castigado por esta crisis y estas medidas, que es el de la hostelería".

De hecho, Maya ha señalado que, con los datos que tiene, él "no hubiera cerrado el sector". "Probablemente hubiera sido mejor dejar la hostelería abierta y adoptar medidas más sencillas de aplicar para el control de la gente en vía pública. Curiosamente la gente puede seguir en la vía pública y en cambio no puede estar en una terraza", ha dicho.

El alcalde ha señalado que "nuestros datos vienen a decir que la hostelería está siguiendo las normas establecidas, no está siendo el problema, según datos de Policía Municipal y denuncias por incumplimientos de medidas". "En el último parte que yo conozco creo que no hay ninguna denuncia a la hostelería", ha indicado.

Por contra, ha señalado que "sí hay incumplimientos por fiestas en pisos, fiestas en locales que no tienen autorización para celebrarlas". "Creo que va más por ahí, que también el Gobierno lo ha dicho, por esas reuniones sociales, de ocio, familiares. No tengo datos para saber qué pasa con las personas que se van de un local de hostelería y luego a lo mejor van a una reunión en la que no deben estar. Yo tengo que reivindicar el papel del sector de hostelería y tenemos que adoptar medidas desde ya. Esta tarde nos reunimos con ellos para ver cómo podemos paliar en la medida de lo posible estos efectos", ha apuntado.

El alcalde ha confiado en que en los 14 días en los que durarán las restricciones se pueda "aplanar la curva" pero ha pedido que se analicen los efectos de las medidas en la hostelería. "Estamos castigando muchísimo a este sector", ha advertido.

Por otro lado, Maya ha señalado que tiene "una comunicación fluida a través del director general de Salud, he tenido una reunión reciente, la semana pasada, con la consejera de Salud, pero también debo decir que estas medidas las ha adoptado el Gobierno, es decir, una cosa es que hablemos y otra cosa es quién es el competente para adoptarlas y ha sido el Gobierno". "Yo no tengo los datos que el Gobierno puede tener para poder hoy decir si las medidas son correctas o no. El Gobierno, con sus competencias, ha adoptado unas medidas y ahora nos toca ayudar para su cumplimiento y evaluarlas", ha añadido.

Sobre la decisión final de cerrar el conjunto de Navarra y no sólo Pamplona o su comarca, Maya ha explicado que él venía diciendo que en la Comarca de Pamplona "hay una realidad física y una continuidad entre términos municipales y tenía que primar la realidad territorial sobre la realidad administrativa". "Era de sentido común que si había medidas en Pamplona debía ser a nivel de comarca, la comarca es un poco más de la mitad de la población de Navarra. Por tanto, había dos opciones, o aplicar medidas en la comarca o a nivel de Navarra, porque los datos son muy negativos en Navarra. Se ha optado por hacerlo en Navarra", ha dicho.