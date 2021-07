Alcalde de Pamplona: hay que reflexionar sobre unos Sanfermines diferentes

Pamplona, 5 jul (EFE).- El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha mostrado su tristeza por la suspensión de los Sanfermines por segundo año consecutivo a causa de la pandemia, aunque también ha apuntado que se abre una oportunidad para reflexionar sobre la conveniencia de ir hacia un modelo de fiestas algo diferente.

En una entrevista con Efe en la víspera del día en que normalmente se lanzaría el chupinazo anunciador de los Sanfermines, el alcalde ha declarado que esta nueva suspensión de las fiestas le produce "mucha tristeza" y ha apelado al sentido de la responsabilidad de los ciudadanos, porque "nos estamos jugando el futuro de todo el verano -ha dicho-".

A los pamploneses, les ha transmitido el mensaje de que "no hay Sanfermines" y hay que seguir cumpliendo las normas sanitarias y, a las personas de otras comunidades, les ha instado a que "no intenten venir" a la ciudad del 6 al 14 de julio.

A estas personas les ha pedido que visiten la ciudad después del 14 de julio, una fechas en las que "hay un turismo precioso, que se estaba consolidando en Pamplona" antes de la pandemia. "Ahora lo que toca es responsabilidad y que pase este momento difícil", ha resaltado.

Maya ha recordado que del 6 al 14 de julio "no hay Sanfermines y no va a haber nada especial" en la ciudad y eso, como alcalde, lo va a cumplir "a rajatabla".

Sí ha anunciado que asistirá, como todos los años, a la misa de San Fermín del 7 de julio, porque "no es nada especial" y también "se puede ver como que es la séptima misa de la escalera", en las que siempre está presente.

Sobre las fiestas de 2022, ha preferido ser prudente, porque el año pasado dijo que "por supuesto" en 2021 habría Sanfermines: "No me atrevo a decir mucho, pero la pinta es que, con la vacunación, esto cambia. Yo, ahora, si tuviera que decir sí o no, diría que sí".

En todo caso, ha considerado que "habrá que valorar muy bien de cara al futuro el modelo de San Fermín". Esta nueva suspensión, ha reconocido, ha sido "un batacazo", pero también se abre la oportunidad de reflexionar sobre "qué tipo de fiesta queremos".

"Tenemos un año para que lo bueno de la fiesta se multiplique y lo malo se elimine", ha asegurado Maya, quien ha lamentado que en los últimos años se ha transmitido la imagen de unos Sanfermines "de botellón" y de "demasiado follón" en Pamplona.

El alcalde, quien ha apuntado que el caso de la Manada fue "un batacazo terrible para la ciudad" y marcó "un antes y un después", ha apostado por unos Sanfermines distintos, aunque sin perder su "esencia" y "eso está un poco en la sensibilidad de la gente". Serían quizás, ha planteado, "unas fiestas de blanco, unas fiestas seguramente más de día, menos de juerga nocturna".

En este sentido, ha comentado que hubo unos años "terroríficos", en los que se veía en televisión "lo peor de la fiesta" y la imagen que se transmitía de los Sanfermines era "nefasta".

El alcalde ha pedido por ello a la Mesa de los Sanfermines que les ayude en esa reflexión, "a mejorar lo bueno y eliminar lo malo" de las fiestas y a hablar por ejemplo sobre el futuro del Riau-Riau "a pecho descubierto".

Respecto a la propuesta que hizo en días pasados de estudiar la celebración de encierros en San Fermín Txikito, en el mes de septiembre, ha subrayado que es "muy prudente" y hay que esperar a conocer la evolución de la pandemia.

No obstante, ha afirmado, "con los últimos datos, lo último que tengo yo en la cabeza es si va a haber o no encierros en San Fermín Txikito. Si tenemos quinientos y pico contagios en Navarra y esto va para arriba, yo creo que tenemos que centrarnos en que esos contagios bajen".