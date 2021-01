Alcalde socialista de El Verger (Alicante) descarta dimitir "de momento" por vacunarse de manera indebida

Compromís y PP critican que el primer edil continúe en el cargo y no descartan presentar una moción de censura

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Verger (Alicante), Ximo Coll, ha asegurado este martes que, "de momento, no dimitirá" como primer edil de la localidad después de que él, y la primera edil de Els Poblets, Carolina Vives --ambos del PSPV y matrimonio-- se vacunaran contra la Covid-19 sin pertenecer a ninguno de los grupos prioritarios.

Coll ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación tras la celebración de un pleno extraordinario en el consistorio solicitado por la oposición --PP y Compromís-- en el que los grupos han pedido su dimisión como único punto en el orden del día.

"No tengo nada más que decir, ya he pedido disculpas por si alguien no había entendido o no se le había explicado que las dosis no eran para nadie más que para los sanitarios y los motivos por lo que se nos llamó para vacunarnos, así que de momento no voy a dimitir", ha explicado Coll.

Sobre la posibilidad de que no reciba la segunda dosis, tal y como ha expresado públicamente el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde ha afirmado que no sabe "nada": "No sé lo que va a pasar, no puedo decir mucho más".

Igualmente, durante el pleno, Coll ha recordado que tanto él como su mujer recibieron una llamada del centro de salud "porque sobraban dosis", que actuó con "buena fe" y que "no se ha cometido ninguna irregularidad desde el punto de vista político, ético y moral".

Además, ha acusado a la oposición de tener sus "cinco minutos de gloria" y de "querer asaltar la alcaldía con una cuestión menor". "Reitero que no tuve ningún trato de favor y que he actuado siguiendo el protocolo, porque la coordinación de los centros de salud piden que no se desperdicien las dosis sobrantes puesto que tienen una vida útil muy corta", ha explicado.

Por su parte, tanto Compromís como Partido Popular han instado al primer edil a que "asuma responsabilidades" y han pedido que dimita de su cargo, a lo que Coll ha respondido: "No voy a dimitir". Por ello, ambas formaciones han confirmado que no descartan presentar una moción de censura si el regidor no renuncia.

"HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO"

Al término de la sesión, el portavoz de Compromís en El Verger, Basilio Salort, ha declarado que,, "por responsabilidad el alcalde debería dimitir" y ha acusado al PSPV de "falta de valentía" al "perder una oportunidad" de decirle a Coll "hasta aquí hemos llegado".

"El alcalde ha dicho que si el expediente de su partido resuelve que debe dimitir, lo hará, así que ahora queda todo a la espera, si no lo hace, no descartamos presentar una moción de censura, aunque vamos a darle una oportunidad al PSPV para que haga cambios porque son la fuerza mayoritaria", ha indicado.

Asimismo, el edil de la coalición ha lamentado que la "figura" del alcalde haya "quedado dañada" después de lo ocurrido. "La persona es la que da prestigio al cargo y no el cargo a la persona", ha afirmado Salort, quien ha reclamado "respeto" a lo que supone asumir el "cargo".

Por su parte, la concejala 'popular', Adela María Moncho, ha indicado que la conclusión era "traer la voz del pueblo al pleno" para que Coll "diera un paso al lado". "Ahora se abre otro momento, el de buscar otras vías, para ver qué ocurre con la Alcaldía del pueblo".

"Yo esperaba que sí iba a dimitir, pero finalmente la responsabilidad no ha imperado este día y vemos que no ha sido posible", ha añadido la edil.