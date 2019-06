El alcalde más veterano de España, desde 1972, está en Almudaina (Alicante)

El pequeño pueblo de las montañas alicantinas de Almudaina cuenta con el alcalde más veterano de España, José Luis Seguí (PP), que ha sido investido este sábado por undécima vez aunque lleva en el cargo desde unos años antes, 1972, en plena dictadura franquista.

De 77 años, Seguí ha jurado el cargo a las 13:15 horas en una sencilla sesión de investidura en este ayuntamiento del interior de la provincia de Alicante de poco más de cien vecinos, donde el pasado 26 de mayo le votaron 47 de los 80 electores que depositaron la papeleta.

Además de Seguí, han tomado posesión del acta de concejal tres compañeros del PP y uno del PSPV-PSOE, todos ellos "amigos y prácticamente de la familia".

En declaraciones a Efe, este incombustible alcalde ha manifestado que ser el más veterano de España es "un honor grande" y ha relatado que la pasada noche se despertó a los cinco de la madrugada y ya no pudo conciliar el sueño.

"No he podido dormirme pensando 'he llegado hasta aquí'. Si mis vecinos y amigos me han vuelto a dar su confianza creo que es por algo", ha relatado Seguí, sorprendido por haber suscitado el interés de numerosos medios nacionales.

En Almudaina, los acuerdos del ayuntamiento no se toman votando por mayoría sino por "consenso" entre todos, ha reiterado el popular Seguí, que ha subrayado que la relación con el único concejal de la oposición, el socialista Francisco Adrián Jurado, a quien todos le conocen como Adrián, es "inmejorable" porque "es un buen chaval, prácticamente uno más de la casa".

La labor de alcalde le sigue enganchando ya que le gusta ayudar a sus vecinos y sigue teniendo proyectos pendientes en la cabeza.

"Mi casa siempre está abierta a todos los vecinos, sea la hora que sea: A las 3 de la madrugada o en plena comida. Si alguien llama a la puerta es porque me necesitan, y si se enfría el plato no pasa nada, lo tengo asumido", ha relatado con una sonrisa.

Seguí es alcalde de Almudaina desde el 13 de febrero de 1972 cuando el entonces gobernador civil le nombró, y en las primeras elecciones democráticas (1979) ganó con la extinta UCD, en las dos siguientes con Alianza Popular (AP) y en las ocho convocatorias posteriores con el PP, incluida la del pasado mayo.