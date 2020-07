Alcalde Vitoria: Juan Carlos I "no es un ejemplo" y era cuestión de "decencia" retirar su nombre de una avenida

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha afirmado que el Rey emérito Juan Carlos I "no es un ejemplo ni para la sociedad vasca ni para Vitoria" y, por ello, cree que retirar su nombre de una avenida de la ciudad no es un "ataque a la monarquía", sino que era "una cuestión de decencia política y social".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido a su decisión de retirar, desde ayer, el nombre de Juan Carlos I de una avenida de la ciudad, que se pasará a denominar "8 de marzo".

Urtaran ha afirmado que todos los municipios quieren que las calles lleven el nombre de personas que han sido "un ejemplo para la sociedad, que han aportado al progreso común y que, con su sacrificio, han hecho que los pueblos y ciudades, la sociedad vasca, en general, sea mejor".

Por tanto, ha insistido en que deben ser "un ejemplo para la sociedad, en general, al margen de la ideología, de la raza, del sexo, de la religión". "Y este señor no es un ejemplo para la sociedad vasca, ni en un ejemplo para Vitoria", ha añadido.

Por ello, se ha decidido modificar el callejero municipal para que, desde ayer, la anterior Avenida Juan Carlos I se denomine 8 de marzo "para homenajear a todas las mujeres que han dedicado y dedican su vida a hacer una ciudad más justa, más igualitaria, más libre, tanto en el ámbito público como privado".

Urtaran ha indicado que, probablemente, todo el mundo no estará de acuerdo con este cambio porque la ciudad es "diversa", pero cree que una "inmensa mayoría" de la ciudad ve "con buenos ojos" esta modificación.

"Esto no es un ataque a la Monarquía ni a una ideología concreta, era una cuestión de decencia política y social cuando su propio hijo renuncia a su herencia y le retira la asignación económica mensual que tenía, es ya suficiente sentencia como para que Vitoria, la capital de Euskadi, retiremos la calle a una persona que no es un ejemplo para nuestra ciudad y se la dediquemos a las mujeres, que sí lo son", ha agregado.

Ante las críticas a esta decisión por parte del presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ha afirmado que "siempre se manifiesta de esta manera". "Si quiere hacer méritos con sus compañeros de Madrid, le aconsejo que lo haga proponiendo en positivo y no faltando al respeto como hace siempre, especialmente conmigo es una persona que falta muchísimo al respeto y no le tengo más en cuenta, debería cambiar su estrategia porque esta no es la adecuada y los resultados electorales los demuestran así".