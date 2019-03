La alcaldesa de Barcelona hará huelga el 8M y participará en manifestación

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este miércoles que el próximo viernes hará huelga para "denunciar y visibilizar la violencia estructural que es el machismo" y las injusticias que sufren las mujeres, y que participará en la manifestación convocada por la tarde en Barcelona.

En declaraciones a Efe, Colau ha señalado que, aunque los cargos electos no tienen previsto el derecho de huelga, "haré huelga como mujer y como alcaldesa, pensando en las muchas mujeres que no pueden hacerla, empezando por las asesinadas, que este año ya son nueve, o las violadas o agredidas, y las que sufren explotación laboral y precariedad y no pueden hacer huelga aunque tengan motivos para hacerlo".

Colau ha animado "a todo el mundo" a secundar la huelga: a las mujeres "a que no pidan permiso y tomen las calles y las plazas para denunciar el machismo estructural" y "a los hombres, que también hagan huelga porque no es sólo cosa de mujeres".

"Tanto mujeres como hombres hemos de defender el feminismo como una oportunidad para construir un mundo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos", ha señalado la alcaldesa.