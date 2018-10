La alcaldesa de Córdoba no responde al obispo, pero dice que el informe de la Mezquita ya lo tienen Gobierno y Junta

En rueda de prensa, Ambrosio ha reiterado en varias ocasiones, a preguntas de los periodistas, que no pensaba contestar tampoco a la recomendación del obispo al Ayuntamiento de que se dedique a cuestiones como atender los problemas de los barrios más pobres de la ciudad en vez de señalar que la Mezquita no es de la Iglesia, apoyándose para ello en el informe emitido por la Comisión de Expertos que creó el propio Consistorio, señalando la alcaldesa sobre dicho informe que ya le ha llegado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía.

En concreto, según ha precisado Ambrosio, el Ayuntamiento ya tiene constancia de que el informe de los expertos llegó "al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Cultura", además de la "Consejería de Cultura del Gobierno andaluz", pero aún no tiene el Consistorio "una respuesta sobre ese asunto, más allá de saber que lo han recibido y que conocen el contenido del documento".

La Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, constituida a instancias del Ayuntamiento de la capital en junio de 2017 con el fin de dotar al Consistorio de argumentos para que el monumento vuelva a ser de titularidad pública, estableció en el mencionado informe, emitido el pasado septiembre, que la Iglesia Católica no es propietaria del monumento, a pesar de que procediera en 2006 a su inmatriculación, pues la misma "no tiene validez jurídica".

Esa es una de las principales conclusiones del informe emitido por la citada Comisión de Expertos, presidida por el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, indicando que "el análisis histórico" que han realizado "demuestra que la Iglesia Católica no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba".

Ante ello, la Comisión de Expertos sobre la Mezquita aseguró que el Ayuntamiento "tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación, en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio", y por ello le propone que recabe apoyos parlamentarios para recurrir al Tribunal Constitucional (TC), "con el objetivo final de anular la inscripción de la 'Santa Iglesia Catedral' de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica y defender la propiedad pública de la Mezquita-Catedral".

Ello está justificado pues, en base a la documentación histórica conservada, los expertos subrayan, no solo que la Iglesia no puede demostrar la propiedad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sino que "hay numerosos indicios que muestran que no se produjo la donación" de la Mezquita a la Iglesia Católica, tal y como ésta alega, por parte de Fernando III tras conquistar la ciudad en 1236, con lo que el monumento siempre ha sido propiedad del Estado.

En consecuencia, ante la pregunta de si el Consistorio promoverá la presentación del referido recurso ante el TC, la alcaldesa ya anunció que iba a dar traslado del informe al Gobierno de la Nación y al Gobierno, lo que ya ha hecho, además de publicarlo en la web del Ayuntamiento, para su general conocimiento, y que el Ayuntamiento también iba a "valorarlo, estudiarlo y a desarrollar las actuaciones que van en la línea que le corresponden en su ámbito de competencias".