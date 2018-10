La alcaldesa de Girona "no acaba de ver" que la Crida se constituya como partido

La alcaldesa de Girona y diputada de Junts per Catalunya (JxCat), Marta Madrenas, ha afirmado hoy que "no acaba de ver" que la Crida Nacional per la República, impulsada por el expresident Carles Puigdemont, se formalice como un nuevo partido y sea más que un movimiento que "aglutine" diferentes posturas.

Así se ha expresado en un desayuno informativo en "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", en el que ha sido presentada por el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), David Saldoni, y al que, entre otros, han asistido el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, el portavoz adjunto de JxCat Eduard Pujol, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

A juicio de Madrenas, la Crida "no debe ser un espacio homogéneo de una única forma de pensar" ni "un artilugio que quiera homogeneizar", sino que tiene que optar por ser "un movimiento aglutinador de las diferencias".

Ha señalado que "quizás tendría sentido" que se constituyera como partido para presentarse a las elecciones europeas, aunque no cree que esta sea la fórmula que se deba utilizar para las municipales o autonómicas.

Aún así, ha afirmado que ella no participa del nacimiento de este nuevo movimiento y que no tiene la información necesaria para posicionarse de forma definitiva, por lo que ha puntualizado: "Aunque igual en dos meses os digo lo contrario".

Madrenas ha afirmado, en este sentido, sentirse "muy cómoda" con los postulados ideológicos del PDeCAT más allá de su apuesta independentista.