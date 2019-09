La alcaldesa de Móstoles revoca el nombramiento de su hermana y pide disculpas

La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, ha anunciado que revocará el nombramiento de su hermana como coordinadora de Mensajes y Redes Sociales del Ayuntamiento y ha pedido "disculpas a los vecinos que se hayan sentido molestos" por este asunto.

En un comunicado, Posse defiende, no obstante, que su hermana es "una persona capaz, profesional y que hubiese sido un activo incuestionable para esta ciudad".

"Ha coincidido que es mi hermana", lamenta la alcaldesa, que en los últimos días ha recibido no solo las críticas de la oposición, sino también de miembros de su partido, y a la que ayer el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, le pidió públicamente que rectificase.

Posse lo ha hecho "ante la evidencia de que la designación no ha sido comprendida por la ciudadanía" y sosteniendo que eligió a su hermana para el cargo "sólo pensando en mejorar la comunicación de la gestión municipal".

En su nota, la alcaldesa se queja de que su hermana "está recibiendo una presión innecesaria" y apunta que eso la "empuja a tomar esta decisión reconociendo que para el ejercicio de su responsabilidad era una persona idónea".

Tras defender que la revocación del nombramiento es un "acto de humildad y sinceridad" y "no una rectificación", argumenta que con el quiere ser "coherente".

"Es un acto de coherencia después de que la ciudadanía se mostrase en contra de una decisión lícita, y humildad, porque eso es lo que espera Móstoles de mí", afirma.

"Quiero ser coherente: del mismo modo que Móstoles me otorga la potestad para decidir, también me la puede quitar, y yo he venido aquí a mejorar la vida de la ciudadanía de Móstoles y quiero que siga siendo así".