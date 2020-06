La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife: La moción de censura se ha tramado en la oscuridad

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha manifestado que lo más grave de la moción de censura que CC y PP, con el respaldo de la concejal de Ciudadanos, Evelyn Alonso, han presentado, es que se tramara "en la oscuridad" y en el momento más difícil de la historia de España y de Santa Cruz.

"Cuando todo el mundo estaba poniendo todos los esfuerzos, cuando todos los trabajadores públicos estaban dando el máximo de sí, cuando todo el mundo estaba pensando en qué pasaría, ellos estaban pensando solo en sí mismos", ha dicho Hernández en declaraciones a los medios.

En su opinión, el verdadero debate es "¿cómo son capaces de en una situación tan complicada plantear una incertidumbre más y solo pensar en sí mismos?" y ha señalado que cualquiera que haga eso no se merece ostentar ningún puesto de responsabilidad pública "ya no en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sino en ningún lado".

Coalición Canaria y Partido Popular han registrado este lunes la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, que promueven junto a la edil de Ciudadanos Evelyn Alonso, que ha sido expulsada del partido.

De esta forma el portavoz de CC-PNC, José Manuel Bermúdez, volverá de nuevo a la Alcaldía de la capital tinerfeña, y según ha afirmado este lunes: "tanto la ciudad como el ayuntamiento han sufrido una involución y ante los retos se necesitan gobiernos eficaces, serios, y esto es lo que ofrecemos para los próximos tres años: más efectividad y menos efectismo".

Sin embargo, la actual alcaldesa ha afirmado, asimismo, que las razones de los promotores de la censura no son otras que “el poder en sí mismo”, y el poder para “tapar” todo lo que ya está saliendo “y que probablemente solo sea la punta del iceberg”.

En relación a Evelyn Alonso, Hernández ha señalado que si las razones de la concejal para apoyar la moción de censura se basan simplemente en que “no se lleva bien con no sé quién y que no sé quién le dijo no sé qué”, se revela entonces “lo poco que algunos se toman en serio las instituciones”.

“Que la gobernabilidad de Santa Cruz tenga que recaer sobre este nivel de argumento político me parece infantil e irresponsable. ¿De qué estamos hablando?, ¿de un patio de colegio o del momento más difícil del país?”, ha insistido.

Sobre el anuncio de la expulsión de Evelyn Alonso por parte del Comité Permanente de Ciudadanos, la alcaldesa ha indicado que espera que “aquellos que decían que Santa Cruz no se merecía un gobierno con trásfugas” se hagan cargo de sus palabras.