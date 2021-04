La alcaldesa de Getafe acusa a Ayuso de no haber recibido "nunca" a un alcalde que "no piense como ella"

GETAFE, 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha acusado este domingo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un mitin en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, de no haber recibido "nunca" a un alcalde que "no piense como ella porque es un gobierno sectario, que vende humo, falsea los datos e impone el odio en una región basada en la solidaridad".

Hernández ha manifestado que el 4 de mayo no solo será el triunfo de los socialistas "sino sobre todo el triunfo de la democracia frente al odio, y frente al miedo y la sinrazón que algunos quieren imponer".

La alcaldesa ha subrayado que están "hartos" de que Madrid "esté siempre a la cola" de las estadísticas en inversión en sanidad, en políticas contra la segregación escolar o la pobreza infantil y de cómo "Ayuso se mofa de aquellos que necesitan la ayuda pública en momentos tan difíciles como la crisis sanitaria".

"Ella que lidera un gobierno que no ha puesto ni un solo céntimo de euro para ayudar a los ayuntamientos a paliar las consecuencias de la Covid, ya que se están cumpliendo 4 meses de la pandemia y la única ayuda que han recibido los ayuntamientos ha venido de la mano del gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado.

En su opinión, Ayuso "no ve más allá de sus narices" y no conoce los verdaderos problemas de los madrileños, porque "dentro de pocas semanas dejará de ser presidenta de la Comunidad de Madrid y lo hará con el histórico récord de no haber recibido nunca a un alcalde que no piense como ella".

Por último, ha destacado que se necesita un gobierno en Madrid que trabaje por el diálogo y eche atrás la confrontación, preocupándose por la salud, la educación en igualdad, la economía y "las potencialidades que tiene esta región".