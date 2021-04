La alcaldesa de Getafe dice que la instalación donde el PSOE ha celebrado el mitin no está en zona confinada

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha asegurado que el acceso al polideportivo municipal donde el PSOE ha celebrado este domingo un acto de campaña para las elecciones del 4 de mayo no está en zona confinada.

"Como alcaldesa de Getafe, alto y claro: esta instalación no está confinada, el acceso a esta instalación no está en ninguna zona confinada", ha aseverado Hernández en referencia al Polideportivo Municipal Juan de la Cierva, del que ha señalado que es una instalación deportiva "muy potente en la ciudad, es epicentro de toda la actividad deportiva del municipio, que se viene desarrollando con total y absoluta normalidad, y no solo para los vecinos y vecinas de Getafe, de cualquier barrio de la ciudad, sino para cualquier madrileño de cualquier punto de nuestra Comunidad de Madrid".

En este sentido, ha asegurado que si la propia presidenta regional y candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudiera a las instalaciones podría alquilar una pista de pádel, de tenis o jugar al fútbol, y le ha invitado a que acuda si quiere esta misma tarde "para la práctica deportiva o un mitin".

Por otro lado, ha recalcado que en el Polideportivo Juan de la Cierva hoy se ha "ejercido la democracia". "Esto es un derecho político, un derecho fundamental de la ciudadanía madrileña, porque estamos en campaña electoral y los madrileños y madrileñas tienen el derecho y nosotros como políticos la obligación de ofrecerles nuestra alternativa política. Por lo tanto, aquí hemos consagrado el ejercicio de un derecho fundamental", ha manifestado.

En cuanto a que el Gobierno regional y el PP aseguren que la instalación se encuentra en zona confinada, Hernández ha dicho que es un intento de "torpedear todas las iniciativas y todas las propuestas socialistas". "Le digo al PP que no se entera, le digo al PP que no conoce Getafe", ha agregado, para añadir que preguntaría al PP si lo que quiere es prohibir la práctica deportiva en el municipio; porque el polideportivo está "en pleno uso, en pleno funcionamiento, no solo para los getafenses sino para cualquier madrileño", ha reiterado.