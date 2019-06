La alcaldesa pide reflexionar si el tiroteo de Aranjuez es violencia machista

La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, ha pedido este lunes una reflexión sobre si sucesos como el ocurrido anoche en esta localidad, donde tres mujeres fueron tiroteadas por un hombre, y una de ellas, cuñada del presunto agresor, murió asesinada, debería tipificarse como violencia de género.

Así lo ha defendido la regidora del PSOE en declaraciones a los periodistas después de que este municipio del sur de Madrid haya guardado un minuto de silencio en repulsa a este suceso, por el que las otras dos heridas, una mujer de 50 años y otra más joven, se encuentran hospitalizadas en estado crítico en el 12 de octubre.

"Lamentamos el supuesto asesinato de esta vecina de Aranjuez", ha asegurado Moreno, que ha defendido que "Aranjuez es una de las ciudades más seguras de Madrid", aunque "desafortunadamente" estos sucesos llevan a pensar "que hay que hacer más siempre que se pueda".

En principio, ha dicho la regidora, parece que este tiroteo se ha debido a una "discusión familiar" y ha señalado que no se ha tipificado como violencia de género, que según la actual legislación es la que se ejerce contra mujeres por parte de sus parejas o exparejas.

"Probablemente tengamos que hacer una reflexión todos, sobre todo quienes legislan, de si es un supuesto a tipificar como violencia de género o no, pero la realidad es que a día de hoy no lo es y por tanto se trata de un intento de asesinato, con resultado de asesinato", ha añadido Moreno.

La regidora ha añadido que en el Consistorio no tenían conocimiento de denuncias previas contra el presunto agresor y que no se habían puesto en contacto con los servicios sociales municipales, y no ha querido desvelar si el detenido tiene o no antecedentes.

Moreno ha trasladado el apoyo y el ánimo a la familia de las dos heridas que permanecen hospitalizadas y ha explicado que una de ellas ha sido operada a primera hora de este lunes en el hospital 12 de Octubre.

Además, ha negado que el área en el que han ocurrido los hechos sea conflictiva y ha señalado que es "una zona de vivienda social" y de "familias trabajadoras" donde nunca ha ocurrido un suceso de estas características.

La mujer de 35 años fallecida este domingo en Aranjuez por disparos de un hombre que posteriormente fue detenido, y otra de las heridas en el tiroteo eran cuñadas del agresor, según fuentes de la investigación, que apuntan a una reyerta familiar como posible origen del suceso.

El hombre, de 35 años, disparó desde la ventana de una casa alrededor de las diez de la noche a tres mujeres que se encontraban en la calle, causando la muerte a una de ellas y heridas a las otras dos, tras lo que se atrincheró en la vivienda hasta que se entregó a la Policía y fue detenido.

Según las primeras pesquisas recabadas en el lugar de los hechos, el agresor era cuñado de dos de las víctimas -la fallecida y una de las heridas- mientras que la tercera herida es la madre de una de las otras dos mujeres.