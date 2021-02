La alcaldesa de Vic dice que los manifestantes cruzaron una línea roja

Barcelona, 17 feb (EFE).- La alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra, ha condenado este miércoles la violencia que emplearon algunos de los manifestantes que reclamaban la libertad de Pablo Hasel y ha asegurado que "ayer se cruzó una línea roja, nunca se había terminado (una manifestación) con estos disturbios".

La comisaría de los Mossos d'Esquadra de Vic fue atacada por un grupo de manifestantes que arrojaron piedras, hicieron pintadas y rompieron los cristales del edificio policial.

La alcaldesa, de JxCat, que acompañó esta madrugada a los mandos policiales y al conseller de Interior, Miquel Sàmper, en una visita a los destrozos causados en la comisaria, ha dicho, en una entrevista en RAC-1, que los asaltantes estaban organizados y preparados.

"Ayer se cruzó una línea. Hasta ahora las manifestaciones contra la represión eran pacíficas. Ha sido una decepción, siempre habíamos hecho muchas manifestaciones, pero nunca habíamos acabado con estos disturbios. No podemos estar contentos de que la libertad de expresión termine en violencia. Lo condenamos", ha declarado la alcaldesa.

Según Erra, "hay cinco o seis personas detenidas y once mossos heridos. No me ha llegado que haya herido ningún ciudadano. Y también desperfectos de la comisaría y de mobiliario urbano".

"El de la comisaría de los Mossos era un ataque muy bien pensado de un grupo muy reducido y muy bien preparado, pero no tengo suficiente información para saber si era premeditado", ha añadido.

"Había gente que llevaba cosas preparadas para encender contenedores", ha asegurado la alcaldesa, que ha señalado que la Guardia Urbana de Vic cree que tal vez había intención de que la manifestación acabara con estos disturbios".