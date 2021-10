Alcaldesas coinciden en urgencia de combatir desigualdades para lograr la paz

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- Acabar con las desigualdades es una de las principales estrategias para combatir la violencia y alcanzar la paz global, coincidieron hoy alcaldesas de distintas ciudades que participaron en el tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, celebrado de forma híbrida desde la Ciudad de México .

"No podemos pensar en paz sin equidad. Sabemos que no habrá paz si no se reducen las desigualdades, es por ello que debemos trabajar para acabar con ellas", dijo la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien participó de manera virtual.

Colau destacó que la violencia está relacionada con todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, dijo, es imposible hablar de paz en el mundo sin hacer frente a la crisis climática.

"El cambio climático implica desplazamientos de población y más violencia", apuntó.

No obstante, aclaró, la paz global empieza en las propias ciudades por ello es importante que no solo se tomen acciones sino que se use la voz para denunciar la vulneración a los derechos humanos; además de acoger y apoyar a quien sufre injusticias.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coincidió en que "no podemos hablar de paz ni de acabar con la violencia si no luchamos contra las grandes desigualdades".

Destacó que es fundamental garantizar el acceso a los "grandes derechos" como la salud, la educación, seguridad y un ambiente sano para mejorar la equidad.

"Si no atendemos el acceso a los grandes derechos difícilmente podremos acceder a un territorio de paz", puntualizó.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que Colombia ha sido el único país de Latinoamérica afectado por un conflicto armado interno en el reciente siglo. No obstante, destacó el trabajo realizado para lograr los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto.

"Sabíamos que mientras el conflicto con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ocuparan el epicentro de la política colombiana no había forma de que las causas de las mujeres, la equidad, el medioambiente y otros temas, tuvieran lugar", afirmó.

Señaló que la reconciliación era importante ya que no solo significaba un acuerdo de paz, sino llevar la tranquilidad a todos los colombianos en todos los ámbitos.

"Pero para ello se necesita atender el clamor social de equidad, de justicia y oportunidades", precisó.

Por su parte, la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, exaltó el papel de la mujer en la política actual. "Obviamente nos hace falta mucho por hacer, pero la mujer está trabajando en el desarrollo pleno e integral", dijo.

No obstante, destacó que todos los habitantes del planeta deben ser promotores de la paz: "Debemos promoverla, fortalecerla, y dejar huellas indelebles para futuras generaciones".

El Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz surgió como el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas, en Madrid, España, y ahora se ha convertido en un proceso de reflexión mundial y colectiva que busca fortalecer la construcción de paz desde los ámbitos locales.