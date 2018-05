La alianza opositora venezolana llama a dejar las calles "desoladas" el 20 de mayo

Los partidos opositores de la alianza venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), promotores de la abstención, reiteró hoy a sus partidarios la petición de no acudir a las urnas el próximo 20 de mayo, dejar las calles desoladas, e intensificar las expresiones de protesta contra el Gobierno.

La diputada Delsa Solorzano leyó un documento, suscrito por los partidos que integran la MUD, en el que insisten en que "la suspensión de lo pautado para el 20 de mayo es lo que conviene al interés nacional y es lo que debe hacer el gobierno para restablecer las reglas democráticas".

La plataforma, a través de su escrito, pidió a los electores que el día de los comicios no participen en "ese fraude" y dejen "desoladas las calles del país", como una forma de expresar su rechazo contra el gobierno del presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro.

La MUD, que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición venezolanos, decidió a principios de año no participar ni respaldar la candidatura de ninguno de los líderes de oposición en las elecciones presidenciales, por considerar que el proceso será "fraudulento".

De tal manera que se ha convertido en el principal promotor de la abstención, y ha hecho reiterados llamados a no participar y a los candidatos rivales de Maduro a retirar su candidatura, pese a que su llamamiento contravienen las normas del país, según el Poder Electoral.

La MUD se dirigió también a quienes acudan a votar por "presiones" o "se vean obligados a participar en ese proceso" a quienes pidió "hacer todo lo necesario para que su participación sea anulada"

"No participar este 20 de mayo no significa que no estamos dispuestos a participar en elecciones futuras", aclaró la vocera que precisó como una de las exigencias que las elecciones sean pospuestas para la primera quincena de mayo, fecha en que esta elección se celebra habitualmente.

Los opositores pidieron "participar y convocar protestas", "intensificar la lucha social y política hasta lograr que haya un cambio de gobierno".

Y en caso de que si -como vaticinan- Maduro gane las elecciones "desconoceremos el régimen", dijo.

Los opositores insistieron también en su pedido al candidato Henri Falcón, el único miembro de la alianza que desobedeciendo la decisión de los partidos se postuló a la Presidencia, a que se retire de los comicios pese a que su equipo de campaña defiende que tiene amplias posibilidades de victoria.

"Ningún jefe de campaña puede decir que la campaña de su candidato es un velorio, un muerto sin asistentes", dijo el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien aseguró que según las encuestas que maneja, más del 60 % de la población prefiere no acudir a votar.

"Nuestro amigo Henri Falcón no va a ganar, va a sacar lo que al gobierno nacional le de la gana de ponerle", opinó.

El socialdemócrata se refirió a la convocatoria anticipada como muestra de que el Gobierno, dijo, no tiene planeado ceder la Presidencia, pues se aleja mucho del 10 de enero de 2019, cuando por mandato constitucional corresponde el cambio de mando.

"Suponte que el Gobierno perdiese las elecciones de mayo,(...) entonces le quedan 8 meses, ¿haciendo qué? ¿raspando la olla? (robando)", preguntó.