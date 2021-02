Almeida aconseja a Page que se centre en los problemas de su región y que no busque el enfrentamiento

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha dicho al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que "debería centrarse en los problemas" de su Comunidad y ha añadido que no ve "justas" sus palabras sobre la pandemia en Madrid.

García-Page había criticado que "no sirve de mucho" que su Ejecutivo adopte medidas "restrictivas" mientras "otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos, en alusión clara a la región que dirige Isabel Díaz Ayuso.

Durante la colocación de la primera piedra de la nueva Unidad Integral de Distrito de Retiro, en la calle Hoyuelo, el también portavoz del PP ha manifestado que "hay que tener especial cuidado para no enfrentar territorios", y ha asegurado que Madrid "no es el causante de la situación en Castilla-La Mancha", por lo que sus declaraciones no son "justas".

"Debería centrarse en resolver los problemas de Castilla-La Mancha, que estoy seguro que es su principal interés. Le diría que desde las instituciones seamos prudentes, que no nos aboquemos al enfrentamiento", ha explicado a continuación.

Además, ha apuntado que "Madrid va en el mismo sentido que el resto de comunidades autónomas", pues asegura que "no hay un solo presidente de Comunidad que tome una medida pensando que perjudica la salud de los ciudadanos".

En este punto ha lanzado que "las medidas van dirigidas a minimizar los contagios" y que Díaz Ayuso "no va a la contra", sino "a favor de los ciudadanos".