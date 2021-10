Almeida acusa al Gobierno de buscar en Madrid un villano para sacar rédito

Madrid, 15 oct (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar en Madrid al "villano" que le permite "lograr un rédito en el resto del territorio", como a su juicio demuestra el "agravio" en los presupuestos.

"No pido que me traten mejor a Cataluña, lo que pido es que no me discriminen", ha reclamado Martínez-Almeida en una entrevista con Televisión Española, donde ha cifrado en el 85 % per capita la diferencia "entre un catalán y un madrileño"

Según Martínez-Almeida hay un "sentimiento de agravio justificado" en Madrid, no sólo en el proyecto de presupuestos generales, si no también por "mensajes injustos y de estigmatización" durante la pandemia.

Y ha reclamado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique cuáles son las otras partidas de las que se beneficia Madrid.

Además, el portavoz nacional del PP también ha comparado, como Pablo Casado, la crisis económica bajo mandado de José Luis Rodríguez Zapatero con la que a juicio del PP puede provocar Sánchez con el incremento del gasto, la inflación o "medidas populistas" como el precio de la luz o el cheque de vivienda a los jóvenes.