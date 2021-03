Almeida afea a Iglesias el "sonrojo" de no saberse la ley electoral

Madrid, 24 mar (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado este miércoles que el vicepresidente Pablo Iglesias dimitirá como diputado "no por dignidad" sino por el "sonrojo" que supone que "todo un vicepresidente" no se sepa la ley electoral.

Iglesias ha anunciado este miércoles que dimitirá como diputado para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid "antes incluso" que salir del Gobierno, algo que hará el próximo martes cuando acuda a su último Consejo de Ministros, ya que según la ley electoral de la Comunidad de Madrid son "ineligibles" el presidente y los miembros del Gobierno de la Nación y sus secretarios de Estado, que, para poder concurrir, deben dejar sus cargos antes del registro de la candidatura.

"Pablo Iglesias no dimite de diputado en un gesto de dignidad, dimite de diputado para tapar el sonrojo de no saber que como vicepresidente no podía presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Porque lo dejó muy claro, que él iba a estar hasta el último día cobrando como vicepresidente y haciendo campaña desde la Vicepresidencia del Gobierno, y por tanto dimite como diputado", ha expuesto Almeida tras realizar una de las visitas guiadas puestas en marcha por el Consistorio.

Para Almeida -que cree esto deja en un "brete" al candidato de Ciudadanos y diputado, Edmundo Bal- "como le han pillado tiene que dimitir de vicepresidente" y ahora dice que va a dimitir también de diputado "para tratar de esconder lo que supone que todo un vicepresidente del Gobierno no se sepa la legislación electoral cuando piensa presentarse a unas elecciones".

Sobre la denuncia contra Teodoro García Egea por un presunto delito de cohecho en relación a la moción de Murcia que ha anunciado Iglesias que llevará a la Fiscalía Anticorrupción, Almeida ha reiterado que "lo primero que tiene que hacer Pablo Iglesias antes de hablar de los demás y de posibles delitos es responder ante el juez", algo que no ha hecho porque está aforado.

"Que sepa Pablo Iglesias que nosotros en Madrid no vamos a entrar al trapo de sus provocaciones, que no nos interesa", ha añadido, y ha vuelto a decir que el vicepresidente segundo es una "caricatura de aquel que se presentó como el paladín que iba a defender a la gente" y "al final está refugiado en Galapagar detrás de 15, 20 guardias civiles".

Porque, ha argumentado, el líder de Podemos sabe "que no puede salir a la calle no porque le vayan a agredir los adversarios sino porque los suyos le van a decir lo que de verdad piensan de él".

Almeida también ha afeado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por decir que Madrid es una ciudad insegura para las mujeres.

"Es muy fácil decirlo desde Galapagar con todos esos guardias civiles que tiene a la puerta de su casa", ha apostillado.

Después de subrayar que "por supuesto" que la ciudad es segura, ha manifestado que "la izquierda ha entendido que la única forma que tiene de ganar Madrid es manchar la reputación y la imagen de esta ciudad".

"Y por ahí los madrileños no vamos a pasar. Los discursos incendiarios, de odio, que se hacen desde el Gobierno de la nación, no van a triunfar entre los madrileños, que lo tengan claro", ha asegurado, y ha dicho a la izquierda que tras 25 años "fracasando en Madrid", "a lo mejor conviene que cambien de táctica".