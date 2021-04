Almeida a Aguirre: Casado es la causa de que la estrategia de Ayuso funcione

Madrid, 19 abr (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que el líder de la formación, Pablo Casado, es el causante de que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso funcione, porque fue él quien la nombró candidata y por ello gobierna la Comunidad de Madrid.

En una entrevista radiofónica, Aguirre ha dicho que Casado debería ser "flexible y humilde" para cambiar la estrategia de giro al centro del partido, pues es la estrategia de "comunismo o libertad" de Díaz Ayuso la que "sí da resultado".

Tras asistir a la plantación de 80 encinas en el parque de La Ventilla, Almeida ha sido preguntado sobre si estas declaraciones han causado molestia en Génova, a lo que ha respondido que en el comité de dirección de este lunes no lo han comentado.

"Se lo garantizo, pero es que no es que no las hayamos comentado mientras estábamos sentados a la mesa del comité de dirección, es que no las hemos comentado ni siquiera en los corrillos que podíamos hacer antes tomando un café, la verdad, por tanto poco podemos decir al respecto", ha asegurado.

A continuación, ha añadido que desde el "cariño" que le tiene a Aguirre, le diría que "la estrategia de Isabel Díaz Ayuso está funcionando porque Isabel Díaz Ayuso ha sido presidenta y candidata porque Pablo Casado la nombró”.

"Así que, como ella es jurista, quien es causa de la causa es causa en este caso del bien causado; Pablo Casado nombró a Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso está en coordinación con Pablo Casado, así que lo único que habría que decir es precisamente eso, que quien nombra a Isabel Díaz Ayuso es Pablo Casado", ha concluido.